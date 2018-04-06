MiLB》曾仁和扛小熊3A開幕戰 挨轟吞首敗

曾仁和主投小熊3A開幕戰，5局失2分吞敗。(美聯社)

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中時電子報

小聯盟3A多支球隊今(6日)迎來開幕戰，效力小熊3A的曾仁和及光芒3A的胡智為，雙雙被選為開幕戰先發，但皆未能傳回好消息，曾仁和面對道奇3A投5局失2分，表現不俗，但小熊1比2輸球，曾仁和承擔敗戰，與白襪3A交手的胡智為投不滿5局失3分，也吞本季首敗。

曾仁和結束大聯盟春訓後，開季從3A出發，此役小熊和道奇雙重賽首戰，他銜命先發，對手是強悍的道奇新秀畢勒(Walker Buehler)。在畢勒封鎖下，小熊打者沒有太多機會，前5局僅得1分，曾仁和也不惶多讓，投5局被打7安失2分、包括1轟，另有7K、1保送，投87球有54個好球。

曾仁和退場時，小熊僅1比2落後，但這1分對小熊來說無比巨大，他們沒能反撲成功，以輸球作收，也讓曾仁和吞本季首敗。畫面轉到另一地，胡智為下3A轉先發後，同天碰上白襪3A，但狀況不少，投4局被打8安失3分，另有6K和1保送，投84球中有54個好球。

胡智為未壓制對方打線，加上後援投手也沒止血，白襪整場揮出14安得6分；反觀光芒打線熄火，只拿下2分，投打皆無好表現，種下敗因。兩小將沒能奪勝，在道奇3A的李振昌倒是有不錯的演出，他今在小熊和道奇雙重賽第二戰中繼登板，投1局無失分、飆2K。

(中時電子報)

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