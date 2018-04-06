差距約20％ 藍初選民調侯友宜大勝周錫瑋

國民黨新北市長選舉由侯友宜出線，他強調有信心打贏選戰。（葉德正攝）

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國民黨新北市長初選民調出爐，10點在三組參選陣營出席並見證之下，確定依序為新北市副市長侯友宜、前台北縣長周錫瑋以及前新北市議員金介壽，新北市黨部依據此結果，下周將提報中央提名審核委員會，並在11日中常會通過，確定提名侯友宜參選新北市長。

雖然黨中央基於黨內和諧，並未公布民調具體數字，但據了解，「與外界做的民調趨勢差不多」。3家民調公司平均的結果，侯友宜以過半，並領先第二名的對手近20個百分點；此外，在對比式民調方面，國民黨鎖定民進黨最強的前台北縣長蘇貞昌，結果侯也以平均約20％的差距完封對手。

對於外傳綠營可能透過灌票來影響初選結果，黨務人士表示，由於黨內初選是採互比、對比各佔15％、85％，綠營支持者或許在互比式民調的部分可以操作，但到了對比式民調的部分，應該會回流到自己的人選，加上新北市人口眾多，幾乎沒有影響的空間。

至於此次民調的表態率也逾70％，因此也打破之前所謂連假效應可以影響民調結果的說法，黨中央認為此次民調有相當參考價值；雖然鎖定最強的蘇貞昌，但藍營內部評估，蘇貞昌因為與蔡英文總統的心結問題，最後出線機率較大反而是前行政院長游錫堃。

對於在民調拆封、公布之前就傳出侯友宜勝出的訊息，引發初選不公的質疑。國民黨組發會主委李哲華表示，這都是揣測的訊息。他說，外界會依據媒體民調情形做臆測，但過程中觀察員都在現場，民調都是公正、公開，外界臆測無法控制，但當事人和代表對結果都表示認可。

至於民調數字為何不能公布？李哲華表示，為了和諧，經過三方共同認可，符合民主機制；民調只是提名確認的依據，一切以團結和諧勝選為原則。

(中時)

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