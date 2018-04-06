急性腦中風把握黃金復建期 7成7出院可獨立行走

2018年04月06日 13:24 中時 程炳璋

臺南市立安南醫院自承接急性腦中風後期照護以來，已收治了105位腦中風急性後期照護的病患，其中7成7的病人，出院時已能獨立行走，9成8病人返回社區，大幅降低病人和家屬長期照護之負擔，院方認為急性中風的後期照顧相當重要。

台南市立安南醫院復健科主任葉典松表示，腦中風是造成失能的主要因素之一，病人一旦中風後，就會從原本獨立自主的個體，甚至可照顧別人或是提供經濟來源的角色，變成無法獨立自主且依賴他人的被照顧者，病人可能會有哀傷、焦慮、憂鬱、失望、生氣等情緒。

其次就是整個家庭還要投入時間、金錢來照顧病人，甚至可能還要配合病人的身體狀況來改造住家的環境，對原本完整的家庭來說，頓時造成的影響重大。因此，盡快使中風患者恢復功能，成為患者與家人迫切的希望。

安南醫院4年前成立腦中風急性後期照護團隊，結合中西醫、精神科、營養科、社工師、出院準備服務，每日提供2-3小時高強度的復健治療，把握復健的黃金期，針對每個病人失能的情形，設計各式各樣的運動治療。

安南醫院4年來收治了105位腦中風急性後期照護的病患，其中7成7的病人出院時已能獨立行走，9成8的病人返回社區。

葉典松說，高齡化時代，不只要活得更久，更要活得有品質有尊嚴，急性後期照護可達成此目標。

(中時)