虎航麻疹風波持續 台南市掌握95名接觸者

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中時

針對虎航麻疹風波國內麻疹確診個案接觸者，台南市目前追蹤到約95位接觸者，尚無發現麻疹疑似症狀者，已對相關接觸者完成相關衛教，追蹤作業持續進行追蹤掌控中，並呼籲近期有接觸史的民眾，應多加注意並確實做好自主健康管理，自主健康管理時間自最後接觸日起算18天，如出現發燒、出疹等疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關接觸史。

依據衛生福利部疾病管制署公布，今年截至目前國內共計11例麻疹確定病例，6例境外移入病例， 5例國內感染。衛生局也呼籲，麻疹屬於「第二類傳染病」，傳染力極強，可經由空氣、飛沫傳染，患者通常會有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽等前驅症狀，隨後會開始出疹，出疹之前的前後4天，是最具傳染力。

由於麻疹感染個案可傳染期間均有大眾交通運輸或公共場所活動史，提醒曾於表列時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天（自最後接觸日起算），如出現發燒、出疹等疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關接觸史。

衛生局提醒，接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）可有效預防，家中如有滿1歲幼兒，請攜至合約院所接種疫苗，也提醒避免帶未滿1歲或未接種疫苗的嬰幼兒至流行地區，如須帶6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，出發2週前可至衛生所或合約院所接種1劑疫苗。

(中時)

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