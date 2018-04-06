福佑新北！佛陀真身舍利中和遶境祈福

釋迦佛陀真身舍利今（6）日上午於新北市中和區舉行遶境賜福活動，市長朱立倫與來自緬甸、泰國、斯里蘭卡超過120位的佛教僧團長老共同迎奉佛陀舍利。（葉書宏攝）

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釋迦佛陀真身舍利今（6）日上午於新北市中和區舉行遶境賜福活動，市長朱立倫與來自緬甸、泰國、斯里蘭卡超過120位的佛教僧團長老共同迎奉佛陀舍利。（葉書宏攝）
釋迦佛陀真身舍利今（6）日上午於新北市中和區舉行遶境賜福活動，市長朱立倫與來自緬甸、泰國、斯里蘭卡超過120位的佛教僧團長老共同迎奉佛陀舍利。（葉書宏攝）

釋迦佛陀真身舍利今（6）日上午於新北市中和區舉行遶境賜福活動，市長朱立倫與來自緬甸、泰國、斯里蘭卡超過120位的佛教僧團長老共同迎奉佛陀舍利。遶境途中信眾虔誠禮拜，附近商家及民眾也共同沾露法喜。

朱立倫表示，佛教在新北市的信眾相當多，是民眾的心靈寄託，不論民眾信仰什麼宗教，都希望勸人向善，讓社會安定和諧。這次遶境活動聚集世界各地的僧侶，透過跨國界的佛教界力量，共同展現慈悲願力，將佛陀真身舍利帶來的佛緣，福佑新北市、庇祐市民，讓民眾感受安定的正面力量，使社會充滿溫暖與感動。

新北市民政局專門委員藍品畯說，佛陀真身舍利於中和繞境約一個半小時。中午於中和國中內設有齋僧、供養、以及寫祈願卡的活動，並開放民眾禮敬、供養佛陀真身舍利。

除了6日的遶境外，4月7日至8日在國父紀念館還有迎奉釋迦佛陀真身舍利大典暨文化講座、藝術表演，歡迎各界踴躍參與。

(中時)

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