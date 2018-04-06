羨慕嗎？學生海外實習 日本月薪至少7萬元

2018年04月06日 13:26 旺報 李侑珊

具跨文化能力及願意外派、移動的人，已是企業急迫需要的人才。教育部推動學海飛颺、學海惜珠、學海築夢計畫，每年選送學生出國研修或實習，每人可獲5萬元到數10萬元不等的補助。這個學期，中華大學就有8名學生獲得政府補助，前往日本群馬、靜岡、名古屋等地實習。

中華大學應用日語學系，在今（107）年薦送黃立欣、鄭如庭、邱鈺琳、陳文心、謝勖尹、周鈺晨、姜承佑、林冠穎等8名同學前往日本實習。公司提供薪資、食宿，學生還可利用休假暢遊日本，體察異國文化風情。

國際化的現代，國際移動力已成為今日學子之關鍵能力。中華大學校長劉維琪指出，為提升學生全球視野與國際移動力，中華大學全面補助大一學生海外體驗學習，薦送大二生爭取教育部學海計畫、大三生前往海外姊妹校交換學生，大四學生至海外據點實習。

中華大學應用日語學系以補助推動學生至海外留學、實習，並輔導學生高薪就業為目標。據調查，目前參與教育部學海計畫之畢業生，皆能順利在日本就業。

中華大學人文社會學院院長簡曉花表示，赴海外求職已成為學生畢業發展出路之一，日本更為多數人海外求職國家首選。今（107）年起，人文社會學院與日本企業合作推出「日本就業學程」，協助同學畢業順利接軌至日本就業，月薪保障20萬日幣以上，相當7萬台幣。

簡曉花說，就業學程合作公司涵蓋上市公司與星級飯店等，學生修習且通過學程課程及具有指定資格者，經公司篩選（書面審查、筆試、面試）合格錄用者，月薪保障至少20萬日幣。且日商公司提供業師協助學生求職與瞭解日本職場文化，讓學生到日本就業發展無後顧之憂。

(旺報)