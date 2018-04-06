溜進女宿翻衣物被逮 23歲男：想看女移工的內在美

2018年04月06日 13:15 中時 蔡依珍

林男溜進女宿翻衣物，被逮竟說想看女移工的內在美。(蔡依珍翻攝)

林男溜進女宿翻衣物，被逮竟說想看女移工的內在美。(蔡依珍翻攝)

23歲林姓男子6日清晨溜進桃園一棟女移工宿舍，潛進晒衣場卻遭管理員撞見，拔腿就跑，在左鄰右舍指認下警方上門逮人，林男一度辯稱是要找男性友人，遭管理員打臉女宿「男性勿入」，他才坦承：「我只是想知道女移工穿什麼內衣褲！」訊後被依竊盜未遂、侵入住宅罪嫌送辦。

桃園警分局武陵派出所6日一早近8點接獲民眾報案，稱有小偷溜進工廠偷東西，警方到場，莊姓管理員說，一早在1樓辦公室發現有人影由隔壁的作業區溜上樓，因樓上是女員工宿舍，不知道對方想幹什麼，悄悄由辦公室旁的樓梯爬上2樓，驚見男子在曬衣間拿衣架勾女性內衣褲，立即出聲喝斥，男子立即棄衣架逃逸。

莊姓管理員追下樓請鄰居幫忙報案，但竊嫌已失去蹤影，員警循線查訪，目擊民眾稱疑似是在附近出屋的林姓男子，一行人上門，林男一開門、管理員立即大喊：「就是你！」

林男坦言有溜進宿舍，卻辯稱是要去找越南籍的男性朋友，還在大家面前想打電話給朋友證明清白，卻遭管理員打臉女生宿舍根本沒有男性，林男才坦言是想知道外籍移工都穿什麼種類的內衣褲，沒想到還沒偷成功就東窗事發，警方訊後依竊盜未遂及侵入住宅罪嫌送辦。

(中時)