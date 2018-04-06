今起變天 周日清晨下探11、12度

2018年04月06日 13:26 中時 廖德修

清明連假今（6日）起變天，氣象局表示，受到鋒面通過影響，上午起由北往南各地將轉為有陣雨的天氣，不排除有局部雷雨，民眾外出需攜帶雨具備用並注意安全。鋒面通過後冷空氣跟著南下，溫度明顯下降且越晚越冷，周六晚間至周日清晨約為攝氏13、14度，達到大陸冷氣團的標準，要注意保暖。

氣象專家吳德榮估計，這波冷氣團來勢洶洶，北部今晚即可降至14度，周日（8日）清晨中部以北沿海空曠地區，由於「強輻射冷卻」的加成作用，可能出現11、12度左右低溫，非常有感。

氣象局說，明天乾空氣南下、降雨趨緩，西半部轉為多雲可見陽光的天氣，東半部地區的降雨也會變得比較局部，周日各地大多為多雲到晴的天氣，只剩東半部地區有零星短暫雨。

但周六到周日清晨受大陸冷氣團影響，天氣頗冷，中部以北及東北部下探13度，南部及花東約15至17度。

值得注意的是，比起前幾天溫暖偏熱的天氣，各地溫度降幅相當大，要到周日白天起，大陸冷氣團減弱，氣溫才會開始回升。下周一（9日）轉為東南到偏南風，氣溫持續回升，白天舒適溫暖，早晚偏涼；西半部日夜溫差大，各地大致為多雲到晴的天氣。

此外，金門、馬祖及西半部地區容易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請多留意能見度變化與航班資訊，並注意行車安全。鋒面通過後，東北風將會明顯增強，台灣各地（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有9至11級強陣風。沿海及鄰近海域有較大風浪，海上作業及海邊活動要注意安全。

(中時)