虎航麻疹群聚感染 同機相關追蹤者達1378人

疾管署提醒，需密切追蹤者應勤洗手、戴口罩，若發現有發燒、出疹子，應立刻戴口罩就醫，並告知醫師自己的相關暴露史。（倪浩倫攝）

友善列印
中時

麻疹群聚疫情持續，統計顯示，今年共已有11例麻疹確診病例，其中今年首例的指標個案，上月於泰國遭傳染後，在具傳染力期間，又於上月17日，搭乘上午的台灣虎航飛往日本沖繩，至今機上已有4人確認被他傳染，由於包含2名會到處走動的空服員，使得接觸者大增；疾管署今宣布，該班機需要追蹤的接相關觸者，已來到1378人。

今年首例指標個案，是名家住北部的30多歲男子，上月赴泰國旅遊遭感染麻疹而不自知，回國短暫停留數天，期間儘管有發燒，仍又於上月17日，搭乘台灣虎航上午飛往日本沖繩的班機，在沖繩期間，因為出疹子住院，確診為麻疹；儘管男子在過了傳染期才離開當地醫院，但因當初搭乘虎航到沖繩時，已處於具傳染力的階段，使得機上乘客和工作人員陸續傳出疫情。

疾管署追蹤發現，該航班至今已有4人確診感染，包含2名空服員、1名地勤和1名乘客，已算是今年最大宗的麻疹群聚感染，進一步追蹤發現，需密切追蹤的相關接觸者，更多達1378人。

疾管署副署長莊人祥說，不同於過往的機上疫情傳播，只需追蹤個案前後2排（共5排），此次因為有需在機上到處走動的空服員感染，所以得追蹤全班機的乘客，才導致本次追蹤人數達1378人。

莊人祥表示，機上另2名被感染者（1名乘客、1名虎航地勤人員），其實也沒有坐在指標個案的前後2排，推測是在飛機上如廁、或候機時坐附近而有接觸，進而遭到傳染。

疾管署提醒，有搭乘3月17日上午飛往沖繩的虎航班機人員，或身邊親友是該班機上乘客或機組人員，應做好自主健康管理，平時仍可上班，但應勤洗手、戴口罩，若發現有發燒、出疹子，應立刻戴口罩就醫，並告知醫師自己的相關暴露史。

(中時)

陳樹菊阿嬤掛單宮廟 早餐是一碗… 台中滑冰選手熬夜練習 國際賽奪3…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。