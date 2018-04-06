虎航麻疹群聚感染 同機相關追蹤者達1378人

2018年04月06日 13:27 中時 倪浩倫

麻疹群聚疫情持續，統計顯示，今年共已有11例麻疹確診病例，其中今年首例的指標個案，上月於泰國遭傳染後，在具傳染力期間，又於上月17日，搭乘上午的台灣虎航飛往日本沖繩，至今機上已有4人確認被他傳染，由於包含2名會到處走動的空服員，使得接觸者大增；疾管署今宣布，該班機需要追蹤的接相關觸者，已來到1378人。

今年首例指標個案，是名家住北部的30多歲男子，上月赴泰國旅遊遭感染麻疹而不自知，回國短暫停留數天，期間儘管有發燒，仍又於上月17日，搭乘台灣虎航上午飛往日本沖繩的班機，在沖繩期間，因為出疹子住院，確診為麻疹；儘管男子在過了傳染期才離開當地醫院，但因當初搭乘虎航到沖繩時，已處於具傳染力的階段，使得機上乘客和工作人員陸續傳出疫情。

疾管署追蹤發現，該航班至今已有4人確診感染，包含2名空服員、1名地勤和1名乘客，已算是今年最大宗的麻疹群聚感染，進一步追蹤發現，需密切追蹤的相關接觸者，更多達1378人。

疾管署副署長莊人祥說，不同於過往的機上疫情傳播，只需追蹤個案前後2排（共5排），此次因為有需在機上到處走動的空服員感染，所以得追蹤全班機的乘客，才導致本次追蹤人數達1378人。

莊人祥表示，機上另2名被感染者（1名乘客、1名虎航地勤人員），其實也沒有坐在指標個案的前後2排，推測是在飛機上如廁、或候機時坐附近而有接觸，進而遭到傳染。

疾管署提醒，有搭乘3月17日上午飛往沖繩的虎航班機人員，或身邊親友是該班機上乘客或機組人員，應做好自主健康管理，平時仍可上班，但應勤洗手、戴口罩，若發現有發燒、出疹子，應立刻戴口罩就醫，並告知醫師自己的相關暴露史。

(中時)