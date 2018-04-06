孟耿如趕進度 進出婦產科被抓包

孟耿如（中）劇中鬼鬼祟祟進婦產科。（東森提供）

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孟耿如（中）劇中拉王牧語和鄭茵聲進婦產科。（東森提供）
孟耿如（中）被扛著走。（東森提供）
孟耿如被Duncan壁咚。（東森提供）
孟耿如和Duncan劇中發展曖昧。（東森提供）

台視、東森《高塔公主》的校園劇情獲得迴響，觀眾對劇中的大學和宿舍生活都有同感。戲裡原本是互不對盤的孟耿如和Duncan，進展神速，立馬轉為曖昧模式，第2集就上演壁咚橋段，Duncan還笑問：「妳該不會喜歡上我了吧？」

孟耿如表示，以前蠻常拍吻戲，反而沒有被壁咚的戲，所以覺得新鮮。「搞笑的是被壁咚的是我，導演設定害羞不自在的卻是Duncan，但我覺得這樣演起來很可愛，蠻喜歡那場戲」。

戲中兩人除了開始曖昧，孟耿如甚至還因對方進出婦產科！？神展開的進度讓網友驚呼。孟耿如笑說，這場戲她和鄭茵聲、王牧語要在婦產科門口大喊大叫，喊完覺得超過癮。「我們三個人站在婦產科門口，還要一副同仇敵愾的樣子，不顧形象大喊，當下自己都覺得超搞笑的」。

莫允雯在戲中愛上Duncan卻告白失敗，並和孟耿如展開複雜三角關係。莫允雯表示自己過去也有被拒絕經驗，「不管年紀多大了，被拒絕都還是會痛苦啊，小時候還會因此內傷，想說是自己不夠好。長大後就了解是適不適合的問題，也明白強求不會快樂」。劇中總是渴望戀愛的鄭茵聲成了扛人擔當，「有一場扛著孟耿如走的戲，我跟王牧語要把她懸空拖走，還好她很輕所以不會很重，不然來回拍下來真的會沒力」。

台視每周六晚間十點，東森綜合台每周日晚間十點播出《高塔公主》。

(中時)

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