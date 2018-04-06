劉結一：有信心推動和平統一

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旺報

大陸國台辦主任劉結一5日接受陸媒訪問時說，「在兩岸同屬一中、兩岸人民都是中國人的這個大框架內，推動兩岸關係和平發展，推動祖國和平統一進程，我對此非常有信心。」

劉結一5日在接受廈門衛視記者採訪時分享了他身份轉變的心路歷程以及對未來兩岸關係的期待。

劉結一表示，「他很高興這麼多同胞支持我們，在聯合國維護全體中國人民的利益，全體中國人民，包括兩岸的同胞，包括我們廣大台灣同胞的利益，在國際上我們一定要堅定地維護，全體中國人民、兩岸同胞的根本利益，我們還會繼續這樣做。」

劉結一說，到台辦工作以後，他的工作性質發生了變化，「但是我們工作的目的，還是要為全體中華民族的每一分子，為我們全體中國人民謀利益，為我們中華民族的偉大復興，做出貢獻。」他接著稱，「這裡邊有我們兩岸同胞每一個人的夢，我覺得我很有信心，我們兩岸同胞一定能夠共同做出努力，在兩岸同屬一中、兩岸人民都是中國人的這個大框架內，推動兩岸關係和平發展，推動祖國和平統一進程，我對此非常有信心。」

對於大陸近期出台的31條對台措施，劉結一表示，在許多地方，這些措施已經在落實，而且各地正在加緊推動，將盡快讓台灣同胞實際地感受到它帶來的機遇、實惠和獲得感。

劉強調，相信會有越來越多的台灣同胞來到大陸，真正感受到這31條措施帶來的巨大的機遇，巨大的發展前景和非常廣闊的發展空間。

(旺報)

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