吸笑氣自撞分隔島　車輛「四輪朝天」駕駛逃回家

2018年04月06日 14:48 中時 葉書宏

車輛自行撞上中央分隔島後翻覆翻覆。（葉書宏翻攝）

車輛自行撞上中央分隔島後翻覆翻覆。（葉書宏翻攝）

警方在車內發現一瓶裝有笑氣的鋼瓶。（葉書宏翻攝）

31歲黃姓男子5日晚間7時許，駕駛自小客車行經新北市板橋區縣民大道，自行撞上中央分隔島後翻覆，警方獲報到場卻發現黃男已逃離現場，連夜前往黃男位於桃園的住家逮人，他坦承後喝了2杯啤酒壓驚，開車前有吸食笑氣，才會撞上分隔島。警訊後依公共危險罪及違反社會秩序維護法送辦。

31歲黃姓男子5日晚間7時許，駕駛自小客車行經新北市板橋區縣民大道，自行撞上中央分隔島後翻覆，警方獲報到場卻發現黃男已逃離現場，連夜前往黃男位於桃園的住家逮人，他坦承後喝了2杯啤酒壓驚，開車前有吸食笑氣，才會撞上分隔島。警訊後依公共危險罪及違反社會秩序維護法送辦。

警方調查，黃男從事導遊工作，駕車行經新北市板橋區縣民大道、府中捷運站前，車輛突然自撞中央分隔島翻覆、四輪朝天，黃男自行爬出車外，警消獲報抵達時，他已逃離現場。

警方一度以為黃男自行就醫，但前往醫院查訪卻無相關就醫紀錄，隨後前往他位於桃園的住處逮人，酒測值0.07毫克，黃男辯稱，「回家後喝了兩杯啤酒壓驚！」

警方在車內發現一瓶裝有笑氣的鋼瓶，他坦承開車前有吸食笑氣。警方訊後依公共危險罪、違反社會秩序維護法第66條函送法辦，並依道路交通管理處罰條例第62條開出罰單。

板橋警分局呼籲，笑氣僅限醫師使用的藥品；如果施用笑氣濃度大於80％以上，較長時間後就會造成缺氧，更可能造成心智混亂、發紺、痙攣、長期使用會造成骨髓抑制、顆粒性白血球缺乏之造血機能障礙等副作用，民眾切勿濫用。

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(中時)