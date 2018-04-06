婦人疑久病厭世開車尋短 命大樹叢擋住僅小傷

2018．04．06 嘉義縣 ▲67歲曾婦疑因久病厭世，自行開車到中埔尋短，幸好命大汽車前輪被樹木阻擋，婦人倒臥在坡下40公尺樹叢旁。（張伊珊翻攝）

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2018．04．06 嘉義縣 ▲警消人員趕抵現場後，與目擊民眾合力將曾婦從40公尺的坡下抬起，所幸僅傷及腰部，意識清楚。（張伊珊翻攝）

嘉義縣中埔分局昨（5）日獲報，指稱中埔鄉嘉172線48公里處，有名婦人駕駛自小客車衝出邊坡欲自殺；警方趕抵現場後，發現婦人已倒臥坡下約40公尺處的樹叢旁，身上雖有多處擦傷，但意識清楚，經搶救已送往嘉市聖馬爾定醫院救治。

據警方調查，該名40年次的曾姓婦人，家住台南白河區，疑似因長期患有腎臟病，久病纏身導致心情鬱悶，外加不想連累家人，才會想以自殺方式結束生命；目擊民眾表示，行經該處時看見曾婦駕車衝向懸崖，該車前輪剛好被樹木阻擋，懸在崖上，不料曾婦死意堅決，自行下車後，將車輛推下山，再跳崖自殺。

東興派出所長陳宏甲與警員李易軒，昨（5）日下午1時55分許獲報，立即趕往現場，發現67歲曾婦已倒臥陡坡下約40公尺處的樹叢旁，身體有多處明顯擦傷，意識清醒，但傷及腰部無法自行移動，經警消及目擊民眾合力，才將曾姓婦人救起，並通知其子到場。兒子得知後，再三感謝員警及時搶救母親，順利挽回寶貴性命，避免憾事發生。

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