狄鶯救子》不論警方找到多少槍枝彈藥 還好….在賓州

2018年04月06日 13:53 中時電子報 龔邦華 中視

孫安佐案件震驚國人，從來沒有過一個年僅18歲的台灣留學生在美國被指控恐怖威脅。

事實上在美國，年輕學生對學校出言恐怖攻擊是常有的事件。但這個在過去或許會被寬大處理的案子，在今年二月14號之後，完全變了。

今年二月14號佛羅里達州的Parkland高中發生槍擊案，17名寶貴生命喪失槍下。全國與論沸騰，掀起前所未有的年輕學生發起反對使用重型槍枝運動。

你會想在這樣的背景之下，學生們應該不會亂開玩笑，揚言掃射學校吧。

那你就錯了。

光是密西根州，自從佛州槍擊案之後，有上百件年輕學生因為恐怖威脅被捕。

密西根州已有上百件年輕學生因為恐怖威脅被捕。(翻攝自Detroit Free Press)

絕大多數是在社群網站上揚言要到學校發動槍擊。

最近一個被廣為所知的例子是美式足球明星的主動檢舉使他成為英雄。

新英格蘭愛國者隊外接球員朱利安艾德曼在自己的IG上看到有粉絲留言說 「老兄，有人在你IG上威脅要掃射學校 」他看到之後想起不久前才發生的佛州槍撃案，馬上請助手去了解並報案。警方循線找到一位14歲住在密西根州休倫港市的中學生 ，因為在密西根恐怖威脅是Felony (重罪)，最高可處20年。 所以雖然他才14歲，要面對最高4年刑期。

上百例中有一位17歲的高中生Brendan James Sibel，在兩所學校廁所的牆壁上出言恐嚇，結果面對兩項恐怖威脅，兩項炸彈威脅的罪名，加起來最高可罰24年。

有些案例和孫安佐案很接近。18歲的 Andrew Michael Ison告訴同學，他將在三月14號掃射學校，警方逮捕他後搜索住處，沒有發現任何槍枝。但他還是面臨最高20年的刑期。

還有一名學生只是在廁所寫下 「星期二不要來學校 」也遭舉報，最後因和恐怖威脅無關，罰款兩百美金。

事實上，上百件案例中絕大多數都是開玩笑，不是認真的。但是在密西根州，儘管是False report of terrorism , (謊報恐怖威脅）還是重罪。

賓州則不一樣。恐怖威脅屬於Misdemeanor (輕罪），最高是5年。不管警方查到的槍枝彈藥有多少，目前仍然是屬於輕罪範圍。

當然要是到了聯邦層次就不一樣了。比起密西根州未成年或沒有找到槍枝還是必須面對最高20年，孫安佐有大批物證還是5年。同樣的指控，刑期差異還真大。

所以，這起事件警方為什麼嚴肅以對？和孫安佐是誰關係不大，和政冶及社會氛圍關係最大。

他在最不該開玩笑的時候開了一個玩笑（有待證明），還好．．．是在賓州。

(中時電子報)