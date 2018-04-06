台中滑冰選手熬夜練習 國際賽奪3金7銀9銅

由豐陽國中、后綜高中及台體大等校組成的競速滑冰選手，到廣東參賽「穿金戴銀」光榮歸國。（王文吉攝）

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台中選手出征亞洲短道速滑挑戰賽，奪下3金7銀9銅，選手返抵國門，於桃園國際機場接受歡迎儀式。（陳清龍服務處提供）

台中缺乏合格滑冰場，選手每週二、五晚間需搭車前往台北小巨蛋，常常訓練到半夜，凌晨才能回家。台中市體育總會滑冰委員會主委陳清龍指出，市府有意在台中巨蛋內規畫滑冰場，但「孵蛋」進度緩慢。市府運動局則回應，已另尋場地闢建練習場，目前正評估中。

2018亞洲短道速滑挑戰賽日前在廣東東莞舉行，由香港滑冰聯盟主辦，共有台灣、印度、香港、大陸、韓國等14支隊伍參加，其中台灣代表隊選手奪得3金7銀9銅，國際賽常客林郁慈跟蘇駿朋維持水準，林郁慈在個人賽500公尺拿下銀牌、1000公尺奪金；3000公尺林郁慈、蘇駿朋、林峻頡、蔡嘉瑋混合接力摘下銀牌。

陳清龍表示，代表台灣參與國際競速滑冰賽事的選手，多為台中子弟，選手們每天按表操課，訓練體能與技巧，相當努力，成果也反映在成績上。他不捨表示，台中沒有合適練習場地，選手們每周平均2次，早上自豐原搭車前往台北小巨蛋練習，常常到凌晨才能返家。

陳清龍指出，市府有意在台中巨蛋內規劃滑冰場，但不知何時巨蛋才能孵出，希望加快腳步，提供選手合格的訓練場地。市府運動局長王慶堂表示，因台中巨蛋建設期程長，為提供選手正規、合格的練習場地，現正尋找其他適合的場地闢建滑冰場，目前評估中。

(中時)

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