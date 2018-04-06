前所未見！和尚蟹列隊閱兵 囓鼠躡腳捕捉當點心

和尚蟹列隊閱兵 囓鼠躡腳捕捉當點心
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知名生態觀察者陳建樺記錄到老鼠衝進和尚蟹群，吃蟹如吃花生米之難得鏡頭。（陳建樺提供）
老鼠捕食和尚蟹。（陳建樺提供）

通訊軟體之生態群組，最近傳貼幾張老鼠蹲在海邊潮間帶，大群和尚蟹旁「吃點心」的照片。網友笑稱，這米奇把蟹蟹當大米；也有人說牠正大啖「勁辣雞腿堡」。農委會特生中心動物組組長鄭錫奇看到影像拍案叫絕：「這真是前所未見、前所未聞的珍貴鏡頭！」

影像作者為陳建樺、知名的生態調查工作者。他說，3月31日到彰化縣、雲林縣海邊記錄潮間帶生態，看到老鼠躡手躡腳，衝進和尚蟹群的特殊畫面，直覺想錄影；可是牠的速度實在太快，每次錄影機才剛對到，牠就已嘴叼1隻，迅速回到陸地草叢。

老鼠捕食和尚蟹的珍貴畫面。（陳建樺提供）

幾經5、6次失敗，決定改用相機拍照。照相機對焦速度快，幸運獵得幾張畫面。陳建樺說，當時約莫下午3點，剛剛退潮不久，和尚蟹群的位置，距離岸邊20公尺，但也有些個體，分散四周泥洞裡。

和尚蟹大軍壯觀。（陳建樺提供）

陳建樺說，起初老鼠可能因他坐在岸邊拍照、懷有警戒心，約5到10分鐘衝出1趟，快速叼1隻就走；之後或許覺得偷窺者無敵意，間隔縮短到3、5分鐘，衝到蟹群旁，先啃食1隻、再叼走另1隻。有時候，還會到外圍，把泥洞裡的個體挖出來。

陳建樺認為，如果不是他在旁邊拍照造成干擾，牠很可能就大大方方蹲在蟹群大快朵頤，吃到飽才走。此外，所見的老鼠是單一或好幾隻個體？為什麼白天活動？牠們的食性，不是以農作物、雜草為主嗎？種種疑問，困惑著陳建樺。

特生中心主祕林旭宏、動物組長鄭錫奇表示，發現這樣的現象還記錄到影像，真的是既珍貴又難得。

和尚蟹個體。（陳建樺提供）

鄭錫奇說，雖然一般鼠類多在夜間活動，但像溝鼠等部分物種，也偶見白天出沒；台灣的鼠類除高山田鼠是純吃素的，其餘都是雜食性偏植食性，但因需要蛋白質，通常是有什麼吃什麼的機會主義者。

鄭錫奇指出，從影像來看應是同1隻個體，在牠熟悉的生長環境中透過後天學習，探試出具備成本效益的捕食模式；前所未見、應是個體行為，畫面超級難得。

(中時)

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