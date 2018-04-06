詭譎氛圍中求生存！1000個台師變陸師

2018年04月06日 13:48 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

大陸向台灣高教人才招手，在對岸端出惠台31項措施後，蔡政府已明顯感受到壓力。有媒體赴陸調查採訪，挖掘台師在陸發展的現況，結果讓人感到無比震撼，在惠台政策前，人才流失早已止不住了。坊間傳出，目前已有1000個台師變陸師，但他們在詭譎氛圍中求生存，避免被政治貼標籤。整體而言，人才西進已在大陸各省遍地開花了。

遠見雜誌最新一期出刊報導，在大陸走訪24位台師發現，台灣高教人才面臨對岸大肆挖角，值此敏感時刻，台灣學術圈氛圍變得詭譎。一位台師忿忿不平說，「我不懂，為何到美國教書叫『台灣之光』？去大陸就叫『叛國』？」另一在算是頂尖大學教書的台師透露心聲，「我也曾想回來台灣教，但台灣不承認大陸的任教經歷，讓我處處碰壁！」

媒體走訪台師任教的福建、湖北等學校現場，發現他們西進的模式，不是被挖角的院長帶領一群台師加入，就是學長拉學弟，現在更已三代同堂。另外，4月20日連3天台灣博士面對面招聘的活動訊息，更在許多台灣博士的群組中瘋傳。

福建工程學院院長及兼校長助理潘正祥指出，大陸積極向全世界求才，祭出許多計畫。有向海外各領域專家招手的「千人計畫」、有向大陸及台灣人才招手的「萬人計畫」，而各省市也自訂才政策，如福建的「福建百人計畫」「閩江學者」，湖北則有「楚天學者」。一旦被認定為上述計畫人才，不但會受到國家級禮遇，更成為各界挖角的搶手貨。

潘正祥是其中較早到福工任教的台灣教師，他在高雄工專畢業後，負笈英國愛丁堡大學電機系取得博士學位，1996年回到母校高應大教書，一路當到了電子工程系系主任和電資學院副院長。

潘正祥在電工學術圈內頗有成就，2003年在兩岸學術交流的機緣下，被哈爾濱工業大學延攬為特聘教授，因此結識了福工前校長蔣新華。當時，蔣新華看重潘正祥的學術成就，遊說多年後，將已退休在澳洲安享天年的潘正祥請到了福建。「當時蔣校長允諾我，將聘請60位台籍教師。這條件說動了我。」

面臨少子化衝擊，台灣學術界充斥著工作朝不保夕的廉價教師，或四處兼課打零工的流浪博士，潘正祥說，「我來大陸，想的是替台灣博士開啟另一扇窗！」目前這所偏遠的郊區大學裡，竟然有高達40名台灣老師在此任教，其中還有3名位居院長級。

(中時電子報)