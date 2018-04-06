清明連假瘋農村 大專生洄游「農STAY」

2018年04月06日 13:48 中時 廖德修

清明連假瘋農村，大專生就愛洄游「農STAY」活動展開；在地青農團隊「返青富民」，引導學生進行枇杷體驗。（圖／農委會提供）

為促進青年學子貼近農村土地，農委會水土保持局於4日至8日清明連假舉辦「大專生洄游農STAY」活動，以農村體驗學習為主、農村服務回饋為輔，引導青年融入農村生活、服務體驗，為農村注入活力與創意。

水保局表示，活動精選5個不同特色農村社區，規劃「農村產業」、「農村文藝」、「漁產體驗」、「食農教育」、「里山生態」、「客家文化」等多樣主題，5天4夜住村體驗行程。分別在苗栗縣大湖鄉義和社區、嘉義縣布袋鎮江山社區、台南市官田區大崎社區、高雄市彌陀地區、高雄市田寮區崇德社區。

水保局並與「返青富民」、「幸福果食」、「大崎空間藝文工作室」、「小欖仁花園」、「惡地農夫工作室」等青創團隊合作辦理5梯次住村體驗，每梯次約10人，作為青年學子體驗學習的農村基地。本次活動計吸引44所大專院校、47個系所，共140名學生報名參加。

水保局說，這次大專生洄游農STAY活動與全台各地青創團隊合作，除促進青年學子體驗臺灣農村的改變外，更透過實地經驗交流，了解青創團隊在地紮根奮鬥的歷程，另外也希望發揮其自身觀察力與創意，探索農村社區更好的發展方向。

參加住村青年將以分組方式合力完成在農村社區的各項任務，學習來自土地、農耕、自然、社群的生活智慧與鄉土熱情，實際感受農村土地的價值與面臨的問題，並於最後一天發表對社區的創意構想，提供社區未來發展參考。

水保局解釋，「大專生洄游農STAY」是開啟全國大專生認識農村的前哨站，學生啟發對農村的創意構想後，還可組隊參加暑假的「大專生洄游農村競賽」，進入實現構想的「洄游二次方」。透過扎實的農事體驗及田間任務，將提供大專生在農村、農業上的體驗及學習，更可為未來農村人力回流撒下種籽。

(中時)