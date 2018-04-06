2018花博全球搶眼！馬來西亞傳媒推薦到台中體驗寶島美景

2018台中花博獲國際關注，馬來西亞《太陽報》撰文推薦台中花博是必訪的寶島美景。（圖／台中市府提供）

友善列印
中時

2018年11月3日即將登場的台中世界花卉博覽會，未演先轟動，獲得國內外許多單位團體高度關注。馬來西亞《太陽報》讚揚「花現GNP」的綠色精神，尤其台中因保育石虎棲地更改場地，更值得肯定，盼此精神發揚於世界，鼓勵各國拜訪台中，參觀花博，充分體驗台灣寶島的美景。

市府表示，台中世界花卉博覽會將於今年登場，各項籌辦工作緊鑼密鼓推展中，豐原、后里、外埔等三大展區場館工程也如期進行。

為讓國際更了解花博，吸引更多遊客到訪，市府持續廣泛宣傳，而許多國內外單位團體也陸續與市府接洽，展現對花博的高度興趣。

市府轉述指出，馬來西亞《太陽報》報導盛讚台中花博精神，台中還因保育石虎，縮小原預定的后里場地後，改在外埔區、豐原區另擇新址，保育與花博兼顧，創造雙贏。也因此獲得國際園藝生產者協會(AIPH)肯定，將「台中國際花卉博覽會」更名為「台中世界花卉博覽會」，以肯定台中保育生態的作為，也盼此精神發揚於世界。

該報導提及台中市三大展區如何結合「花現GNP」的綠色精神，與自然共生為理念，傳達Green(綠色生產)、Nature(自然生態)、People(人文生活)的「三生」精神，盼讓民眾聆聽「花開的聲音」，並肯認生態保育的重要性。

「台中花博不是曇花一現的華麗展出，而是一趟以人本精神的旅程！」該報導也強調，思考民眾的需求，更要將台中之美呈現全世界，花博是一個平台，將台灣花農及果農的心血、文創設計的巧思、志工的用心，甚至是台灣濃濃的人情味，都要展示給全世界，讓世界看見台中、看見台灣。

想要充分體驗台灣寶島的美景，就要拜訪一趟台中，邀請大家一起到台中聆聽花開的聲音，重新了解「花現GNP」的定義。

為發揮「三生」精神，花博后里馬場森林園區擁有歷史悠久的駿馬及鐵馬文化，為保留古蹟與歷史建築，並恢復百年歷史馬場的光榮，台中重新修復老舊馬廄，打造成為符合國際規格的馬術競技場地，並於花博結束後，將作為相關賽事和活動使用。此外，森林園區則保留珍貴的森林原相，充分展現綠色共生精神。

外埔園區部分，擁有得天獨厚的地理及氣候優勢，每個季節都能孕育豐富物產，椪柑、茂谷柑、荔枝、高接梨、火龍果、葡萄等水果，以及文心蘭、火鶴、百合等花卉均享有國際盛名，成功外銷至全世界。

外埔永豐園區更將結合農創4.0技術，發展智慧農業，呼應台中花博發展精緻農業的目標，著重安心、有機無毒的食品，傳達慢食、慢活的生活意象。未來，將轉型成為國際農創園區，體現新五農:農民、農業、農村、農產品及農產加工品的價值

此外，葫蘆墩圳流域曾經是當地的灌溉溝渠，隨著城市發展而受汙染，變得不再親民，市府重新整治水道，塑造豐原為「水岸花都」，營造葫蘆墩公園符合人文生活的精神，提供民眾在此享受音樂、閱讀、飲食、運動等生活活動，更結合藝術競圖、庭園創作、烘焙創作等，創造永續生態公園的河岸意象。未來，更納入規劃「糕餅博物館」，進一步提升人潮與經濟產值。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
絕美！春天不只賞櫻！溫馨「魯冰… 墾丁乾麵、漢堡惹議 屏縣府：逾9…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。