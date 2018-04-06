2018花博全球搶眼！馬來西亞傳媒推薦到台中體驗寶島美景

2018年04月06日 14:23 中時 盧金足

2018年11月3日即將登場的台中世界花卉博覽會，未演先轟動，獲得國內外許多單位團體高度關注。馬來西亞《太陽報》讚揚「花現GNP」的綠色精神，尤其台中因保育石虎棲地更改場地，更值得肯定，盼此精神發揚於世界，鼓勵各國拜訪台中，參觀花博，充分體驗台灣寶島的美景。

市府表示，台中世界花卉博覽會將於今年登場，各項籌辦工作緊鑼密鼓推展中，豐原、后里、外埔等三大展區場館工程也如期進行。

為讓國際更了解花博，吸引更多遊客到訪，市府持續廣泛宣傳，而許多國內外單位團體也陸續與市府接洽，展現對花博的高度興趣。

市府轉述指出，馬來西亞《太陽報》報導盛讚台中花博精神，台中還因保育石虎，縮小原預定的后里場地後，改在外埔區、豐原區另擇新址，保育與花博兼顧，創造雙贏。也因此獲得國際園藝生產者協會(AIPH)肯定，將「台中國際花卉博覽會」更名為「台中世界花卉博覽會」，以肯定台中保育生態的作為，也盼此精神發揚於世界。

該報導提及台中市三大展區如何結合「花現GNP」的綠色精神，與自然共生為理念，傳達Green(綠色生產)、Nature(自然生態)、People(人文生活)的「三生」精神，盼讓民眾聆聽「花開的聲音」，並肯認生態保育的重要性。

「台中花博不是曇花一現的華麗展出，而是一趟以人本精神的旅程！」該報導也強調，思考民眾的需求，更要將台中之美呈現全世界，花博是一個平台，將台灣花農及果農的心血、文創設計的巧思、志工的用心，甚至是台灣濃濃的人情味，都要展示給全世界，讓世界看見台中、看見台灣。

想要充分體驗台灣寶島的美景，就要拜訪一趟台中，邀請大家一起到台中聆聽花開的聲音，重新了解「花現GNP」的定義。

為發揮「三生」精神，花博后里馬場森林園區擁有歷史悠久的駿馬及鐵馬文化，為保留古蹟與歷史建築，並恢復百年歷史馬場的光榮，台中重新修復老舊馬廄，打造成為符合國際規格的馬術競技場地，並於花博結束後，將作為相關賽事和活動使用。此外，森林園區則保留珍貴的森林原相，充分展現綠色共生精神。

外埔園區部分，擁有得天獨厚的地理及氣候優勢，每個季節都能孕育豐富物產，椪柑、茂谷柑、荔枝、高接梨、火龍果、葡萄等水果，以及文心蘭、火鶴、百合等花卉均享有國際盛名，成功外銷至全世界。

外埔永豐園區更將結合農創4.0技術，發展智慧農業，呼應台中花博發展精緻農業的目標，著重安心、有機無毒的食品，傳達慢食、慢活的生活意象。未來，將轉型成為國際農創園區，體現新五農:農民、農業、農村、農產品及農產加工品的價值

此外，葫蘆墩圳流域曾經是當地的灌溉溝渠，隨著城市發展而受汙染，變得不再親民，市府重新整治水道，塑造豐原為「水岸花都」，營造葫蘆墩公園符合人文生活的精神，提供民眾在此享受音樂、閱讀、飲食、運動等生活活動，更結合藝術競圖、庭園創作、烘焙創作等，創造永續生態公園的河岸意象。未來，更納入規劃「糕餅博物館」，進一步提升人潮與經濟產值。

(中時)