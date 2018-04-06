中美貿易戰 誰輸更大？德語報刊社論這麼看

2018年04月06日 14:34 中時 王嘉源

據德國之聲中文網5日報導，慕尼黑出版的《南德意志報》以「中美全速對撞」為題，刊發社論指出，川普對中國產品加徵懲罰性關稅，其目的並不在於縮小貿易逆差，而是為了遏制中國的科技追趕步伐，從而動搖中共統治的根基。

「川普的懲罰性關稅是對中國未來的攻擊，它的目標是中共的根基，是中共政權的執政合法性。美國的真正目的是促使中國經濟全面開放，讓美國企業在中國市場獲得平等待遇。對於北京而言，這是錯誤的時間點。中國企業正在依靠國力搶占全球市場，而在國內市場中國卻在構築壁壘。不久後，會有許多行業完全被中國人控制。習近平想通過國家資本主義來打造一個工業強國。

「習近平寄希望於『中國製造2025』戰略。這也許是全世界最具雄心的工業戰略。它計劃在醫藥科技、飛機製造、晶片製造、電動汽車等10個行業取得全球領先地位。中國政府為這一領域的研發提供慷慨的補助，開發銀行以及各類基金為相關企業提供優惠貸款。要是自主技術研發還不夠，還有數千億資金可以用來購買國外的技術。」

文章隨後指出，中國資本在歐美市場進行收購幾乎不受限制，而歐美企業在許多行業都必須以合資的方式才能進入中國市場。「現在，中國的這種做法受到了挑戰。全球最主要的兩大經濟體正在全速對撞，而倒車的可能性幾乎沒有。」

《新奧斯納布呂克報》以「川普的理由經不起推敲」為題，刊發評論指出，這場貿易糾紛還僅僅是開端。

「就算川普縮小對華逆差的動機是正確的，以侵犯智慧財產權作為理由去對中國科技產品加徵關稅，這也是經不起推敲的。川普擔任總統，更像一名野心勃勃的商人，而不像是一名熟諳外交的政客。而美國總統面對智慧財產權問題時，恰恰需要外交技巧。因此，川普本應該要求中國加強對智慧財產權以及專利的保護。但是他沒有這樣做，而是強調國家財政，認為加徵關稅能夠填補財政赤字。」

「北京不會坐視這輪攻擊，這是意料之中的事。中國在一開始還保持了可預知性。而隨後，美中兩國的相互反制措施開始令人擔憂地變快，甚至還有陷入無限循環的風險。無論如何，這都必須予以避免。」

《法蘭克福評論報》以「令人震驚的川普算術」為題，評論指出，美中貿易戰將影響美國國會期中選舉。

「川普在推特上說，反正已經有5000億赤字了，所以不可能再輸了。這真是令人震驚的算術。俄亥俄、愛荷華、密蘇里、印地安納州種大豆的農民們可不這樣想。讓川普狂躁的貿易赤字數據，這些農民對此根本無所謂。而現在，豆農們要開始擔心自己的生存了。中國是他們的最大客戶，現在卻要加徵25%的關稅。顯然，川普以及美國股市都沒有預料到中國的這一反擊，美國股市應聲下挫。」

「在秋天之前，中國就有可能真正放棄美國產的大豆。而在今年11月，川普的共和黨則將面臨麻煩的國會期中選舉，偏偏共和黨的核心選民產生了不滿情緒，甚至會拒絕投票。在這場不斷升級的貿易爭端中，中國人占據了更有力的槓桿。相比自封的『生意高手』，中國人顯然更好地掌控著這場較量。」

瑞士《新蘇黎世報》的評論以「『一報還一報』可休矣」為題，認為美中雙方應該盡早停止相互威脅，重回談判桌。

「在第一回合較量中，北京還相對克制。而現在，中國領導層開始施展拳腳。他們的行為就好比『我等你先出手打人，然後我就能狠狠揍疼你』。但是從經濟角度而言，這完全沒有意義。」

「如果美國對來自中國的液晶顯示器、LED燈具加徵關稅，主要的受害者將是美國消費者，他們很有可能是那些對價格較為敏感的、支持川普的低收入者。而對於中國的低收入者而言，豆腐漲價、牛肉供應變少也不是什麽好消息。」

文章接著指出，由於全球化產業鏈環環相扣，中國上遊產品價格的提高也意味著美國下遊產品的競爭力削弱。「而就短期而言，現在兩國之間互相以關稅威脅，貿易官員們辯解說是為了迫使『對手』回到談判桌前作出讓步。但這是非常危險的遊戲，很容易失控發展成只有輸家的貿易戰。」

「是時候回到談判桌前了！這應當是雙贏的局面，兩國都能從開放市場中獲益，通過合作來開拓市場。而試圖阻止對方的現代化、阻礙對方的經濟繁榮，或者是短視的『一報還一報』，這些做法則都會損害所有人。」

(中時)