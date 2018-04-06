周玉蔻爆料 民進黨新北市將提蘇貞昌力戰侯友宜

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繼之前民進黨台南市長黨內初選，民調揭曉前，名嘴周玉蔻在臉書提早宣布參選人立委黃偉哲民調勝出；今天國民黨新北市長黨內初選揭曉，周再度「預告」，據民進黨高層証實，民進黨新北市長候選人將在下週正式對外公佈；民進黨中央在勝選考量下，將提名前行政院長蘇貞昌。

由於蘇貞昌的子弟兵，立委吳秉叡參選意志堅定，但周玉蔻更爆料，「據知，蘇貞昌的子弟兵吳秉睿也已了解黨中央這一徴召決定。」

周玉蔻之前提前宣布黃偉哲民調勝出，遭另一位參選人，立委陳亭妃抗議，民進黨中央因此還二度澄清，但稍後民調結果出爐，黃偉哲果然勝出。

前新北市副縣長侯友宜今天民調勝出，將代表國民黨參選年底新北市長，但民進黨人選至今尚未明朗，雖然中生代蘇系立委吳秉叡積極爭取提名，不過最近風向慢慢吹往兩位前任行政院長蘇貞昌及游錫堃。

名嘴周玉蔻今在臉書發文，確定代表國民黨參選年底新北巿長選戰後，「據民進黨高層証實，民進黨新北市長候選人將在下週正式對外公佈。」

周玉蔻指出，民進黨中央在勝選考量下，已經排除提名中生代參選人，擔任過台北縣長的前行政院長蘇貞昌將獲提名。「據知，蘇貞昌的子弟兵吳秉睿也已了解黨中央這一徴召決定。」

不過稍早民進黨發言人吳思瑤表示，下週中執會，不會處理雙北市長人選。

(中時)

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