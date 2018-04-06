被窩玩手機被發現 14歲姊砍殺11歲弟 扔下橋後河邊埋屍

示意圖，大陸一所法庭內進行庭審狀況。（中新社資料照）

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中時電子報

大陸陝西省少年家事法庭4月2日審理一起姊姊殺死弟弟逆倫弒親案，14歲姊姊半夜玩手機被11歲弟弟發現，因擔心遭到告狀，竟然在半夜持刀追砍弟弟，把他從橋上扔下河，還將弟弟屍體從河中拖到岸邊，就地掩埋。

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這起情節令人震驚的兇殺案，發生在2017年9月19日，陝西省紫陽縣蒿坪鎮一戶郭姓人家11歲獨子失蹤，9月22日在河灘地尋獲其屍體。警方追查後發現，14歲姊姊涉有重嫌。

綜合大陸媒體報導，案發當晚，郭家媽媽在上大夜班，郭家姊弟3人在家睡覺，14歲姊姊在被窩裡玩向同學借的手機被弟弟發現，因擔心弟弟告狀，她先是企圖掐死弟弟不成，接著又到廚房拿菜刀砍弟弟，弟弟逃到屋外，姊姊在一座石橋上追上弟弟，直接將他從橋上扔下去，接著再走到河中，將弟弟的屍體拖到河灘，就地用泥沙掩埋後離開。

經過鑑定，男孩死因是高處墜落導致頭部嚴重損傷死亡。

姊姊當庭坦承殺死弟弟，並向法官表示，殺死弟弟是因擔心他向父母告狀，並說她對父母給弟弟買手機，而她和妹妹沒有手機一事，覺得父母不公平、不喜歡她。

對於這起案件，大陸網友除了感到震驚，也有人認為，這是「重男輕女」造成的，是「長期壓抑的爆發」，「父母的責任是最大的」。

(中時電子報)

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