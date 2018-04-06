這一撞好貴！ 美追加16億費茲傑羅號驅逐艦修繕費

2018年04月06日 14:11 中時電子報 李靖棠

據美國星條旗報（Stars and Stripes）報導，去年6月於伊豆外海與日本郵政（Japan Post）租用菲律賓籍輪船相撞，造成大面積損壞的美軍費茲傑羅號驅逐艦（USS Fitzgerald DDG-62），目前已回到美國本土進行修繕。但似乎嚴重程度出乎預期，美國海軍日前再向亨廷頓·英格爾斯造船廠（Ingalls Shipbuilding）追加5,700萬美元（約16.7億台幣）經費，加上先前的6,300萬美元（約18.4億台幣）修繕費，讓這一撞所付出的代價愈來愈高。

美國海軍部長史賓塞（Richard Spencer）透露，去年損壞的費茲傑羅號和麥肯號（USS John S. McCain）驅逐艦，恐需花費高達6億美元（約175.6億台幣）的維修經費，才能將這兩艘主力軍艦恢復原樣。負責修繕的造船廠則表示，維修和升級工程繁雜，最快得到2019年中下旬才能完成。

之前拉回橫須賀港船塢，可見美軍費茲傑羅號驅逐艦受損程度。（圖/美國海軍）

服役於1995年的費茲傑羅號驅逐艦，以越戰時陣亡的美國海軍上尉威廉·查爾斯·費茲傑羅（William Charles Fitzgerald）命名，屬於阿利伯克級驅逐艦（Arleigh Burke class destroyer）之一，排水量為8886噸，目前隸屬於第七艦隊，平日駐紮於日本橫須賀港。艦上最大乘載官兵人數為281名，搭載一架SH-60海鷹號直升機（SH-60 Seahawk），武器則裝備有BGM-109型戰斧式飛彈（Tomahawk cruise missile）等。

美軍費茲傑羅號驅逐艦嚴重重創的缺口。（圖/美國海軍）

費茲傑羅號在6月份的撞擊意外中，造成7人死亡、3人受傷，右舷側面大面積損壞，但輪船卻無任何損傷，一度引起國際關注。海軍官員表示，維修費用之所以與之前同級受損的科爾號驅逐艦（USS Cole DDG-67）差距如此大，主要原因在於，費茲傑羅號的維修，同時還需要更新船內的電子設備。而科爾號主要損傷在機械設備，維修費用相對簡單且便宜。

(中時電子報)