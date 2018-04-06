這款毒品超毒 致死率比搖頭丸、K他命高10倍

食藥署提醒，合成卡西酮類常包裝成咖啡包、奶茶包、餅乾或糖果，藉此躲避警方查緝並降低使用者戒心。（倪浩倫攝）

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清明連假出遊，不要亂碰來源不明的飲料或糖果！食藥署檢驗發現，新興毒品「合成卡西酮類」，近6年來逐年攀升，當中更以一款俗稱「喵喵」衍生毒品最常被檢出，除了具強烈成癮性、致死率逼近K他命、搖頭丸10倍，還常被毒販偽裝成咖啡包、奶茶包、糖果餅乾、梅粉等食品形式來販賣，呼籲民眾當心。

近年來在檢警送驗的毒品案件中，新興毒品佔比不斷攀升，食藥署統計發現，其中更以坊間俗稱「浴鹽」的合成卡西酮類佔最大宗，從2010年的0.4％，到了2016則增至14.2％，7年來狂增35.5倍，由於「合成卡西酮類」毒性高，劑量僅需K他命、搖頭丸的1／10便會致死，相當令人擔心。

合成卡西酮類不僅毒性高、更有相當多的衍生毒品，食藥署分析近6年的數據，發現以一款俗稱「喵喵」衍生毒品最常被檢出。

根據統計，2012年至去年上半年，因使用合成卡西酮類致死的案件就來到110人，進一步分析顯示，男女比約為7比3，平均死亡年齡僅27.5歲，超過8成是死於意外身亡。

專家指出，合成卡西酮類會讓體內多巴胺、血清素作用異常，讓身體同時產生興奮感和幻覺，幻覺會造成自殺或他殺的悲劇，興奮感則容易讓心臟負荷不了，進而出現猝死，。

食藥署管制藥品組組長蔡文瑛說，毒販常將合成卡西酮類包裝成咖啡包、奶茶包、餅乾或糖果，一方便來躲避警方查緝，一方面在誘惑他人使用時，也容易降低其戒心，呼籲民眾絕對要遠離毒品，面對來路不明的糖果餅乾，也要提高警覺。

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