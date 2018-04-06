罕見！綠蠵龜擱淺新月沙灣 海巡人員救援

有民眾在新月沙灣發現有綠蠵龜擱淺，相關單位前往協助。（海巡署第8岸巡總隊提供）

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綠蠵龜擱淺在新月沙灣上，生命狀況尚可，不過四肢有些許外傷。（海巡署第8岸巡總隊提供）
綠蠵龜擱淺在新月沙灣上，生命狀況尚可，不過四肢有些許外傷。（海巡署第8岸巡總隊提供）

罕見！綠蠵龜擱淺新月沙灣！新竹縣有民眾5日晚間發現新月沙灣上竟有隻海龜擱淺，急忙打電話118向行政院海岸巡防署北部地區巡防局第八海岸巡防總隊求救，當晚會同新竹縣政府農業處前往查看，並向海洋大學求助，初步確認為保育類綠蠵龜，6日上午由海洋大學接回照顧，將再評估狀況是否海放或收容。

海巡署北巡局第八海岸巡防總隊勤務管制中心5日晚間近7點時接獲民眾通報，發現有海龜擱淺，立即派遣巡邏組1車3人攜帶救援及蒐證器材前往新月沙灣，並與報案的民眾陳姓男子會合，先為海龜保濕，並觀察海龜的生命跡象。

新竹縣政府農業處技士范仁耀表示，5日晚間先將照片傳至海洋大學海洋生物研究所海洋生態暨保育研究室，確認為該擱淺海龜為保育類綠蠵龜，他說他接手相關業務已20餘年，首次獲報有綠蠵龜擱淺，「十分少見」，且他發現綠蠵龜背上帶有些許漆，推測也許這隻綠蠵龜曾上岸過。

海巡署人員5日晚間先將海龜移往設備較佳的新竹安檢所初步安置，該綠蠵龜4肢有擦傷，6日由海洋大學海洋生物研究所海洋生態暨保育研究室助理謝文宜等人將綠蠵龜帶回安置。

謝文宜表示，初步判斷綠蠵龜健康狀況尚可，先處理牠外傷部分，並進收容所，預計等台大獸醫院營業後帶去檢查，也因綠蠵龜已離開海水一陣子，會先用海水保濕。另外，謝文宜也表示，綠蠵龜擱淺原因，有可能是因被漁網捕捉，或是卡住，導致沒有力氣游回海洋，另一個原因也可能是季節交替時，海象較差、綠蠵龜可能也因此生病，無力游回。

謝文宜也指出，過去漁民撈到海龜、綠蠵龜，可能擔心觸法而亂放，導致相關單位接獲通報時，海龜已傷亡，不過如今相關法規已改，漁民主動通報有「混穫」狀況，在捕魚時意外撈到海龜，主動通報相關單位，不會因此觸法，鼓勵大眾共同愛護海洋生物。

(中時)

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