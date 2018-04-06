紫斑蝶去哪了？今年迄今只有微量通過林內

2018年04月06日 15:54 中時 周麗蘭

高公局為避免紫斑蝶通過二高時被路殺而架高圍籬，迫使牠們飛高一點，今年只有零星路過。（周麗蘭攝）

去年紫斑蝶遷徙創下30萬爆量，每分鐘912隻，今年天氣更穩定，數量卻少到幾乎看不到；台灣紫斑蝶生態保育協會從在二高林內段從三月初監測迄今只記錄到5萬隻，副理事長陳瑞祥坦言今年只有「微量」，6日每分鐘的觀測量只有「個位數字」。

去年（2017年）光是4月14日一天，紫斑蝶保育協會在林內鄉就記錄到9萬多隻，每分鐘遷徙量最高912隻，重現好久不見的壯觀蝶河景象，是近10年來遷徙量最多的一天。

台灣紫斑蝶保育協會每年3月1日起在福爾摩沙高速公路林內段的避車道內監測紫斑蝶數量，只要每分鐘通過量達到250隻，就通知高公局啟動封閉外側車道，讓道給紫斑蝶安全穿越，避免路殺。

今年開春以來天氣暖熱適中，料想紫斑蝶會大量遷徙，愛蝶人士都相當期待目睹蝶河景象，怪異的是，已經過了清明節，路過林內鄉的紫斑蝶今年少得可憐。

紫斑蝶在林內鄉又稱「清明蝶」，意思是清明前常在林內現蹤。

林內鄉公所上周末起舉辦紫斑蝶觀察活動，連續兩周都只有人們穿梭，見不到蝴蝶；6日更是微量，每分鐘通過量不到10隻，陳瑞祥說，「個位數字」。

陳瑞祥表示，去年爆量日是四月十四日，今年不到最後時間不敢說沒有蝴蝶，但估計如果有大量飛出應該是鋒面過後的8日、9日。

他解釋，紫斑蝶起飛時間點較多的是鋒面來之前或是鋒面來之後，鋒面來之前是因為覺得天氣不好要趕快起飛。鋒面來之後才起飛是因為中途站累積了很大量，天氣一轉晴就趕快遷徙。

(中時)