科普》美國買子彈可以提水桶裝 孫安佐1660發子彈算多嗎？

2018年04月06日 15:08 中時電子報 喻華德

孫安佐事件美國賓州上達比（Upper Darby）警局局長奇伍德（Michael Chitwood），在美東時間2日舉行記者會上稱，「1,600發彈藥！」，在國內媒體報導後，一般人可能會有「龐大火力」的預設立場。不過事實上，美國的教育重視區分「觀點」與「事實」，本報試圖以公開資訊來釐清1,660發子彈到底算不算多。

首先要注意這是由4種不同口徑，也就是4種子彈所合計的總量。分別為

425發7.62公釐AK-47用步槍彈、295發5.56公釐AR-15用步槍子彈、225發12號徑霰彈槍彈、663發9公釐手槍彈。

據Quora網資訊，美國民用版長槍法規限制彈夾容量約為10發（各州可能有所差異）。依照警方公佈的影片可計算出：

425發7.62公釐步槍彈，20盒。以10發容量彈夾計算(以下均以此計算)，可裝填42個全滿彈夾。

295發5.56公釐步槍彈，5盒又20發。可裝填29個全滿彈夾。

663發9公釐手槍彈，5盒又88發。可裝填66個全滿彈夾。

225發12號徑霰彈槍彈，警方陳列的數量大約9盒。霰彈槍標準裝填5發，合計可射擊45次。

以上全部彈藥大約可以用「1至2個台灣郵局便利箱」裝完。這個數量若以一個人而言確實不少，以一個單位而言就未必算多（尤其這是累積八個月購買的存量，而非一次購買）。有網友指出口徑更小的0.22英吋子彈在美國是「提水桶」購買。

究竟算多算少其實見仁見智，「沒有標準答案」（因為每個人的消耗速度不同）。子彈本身並不貴，倒是客觀事實。

不過考量尚有軍用防彈背心、戰術背包(可裝彈夾) 、冷戰裝備(警方並未具體說明內容)、配備瞄準鏡和槍燈的高能弩和7枝箭、裝彈支架(loading dock) 、軍用頭套、耳塞、工具，自製槍械的工具，加上出言恐嚇的行為，綜合起來可以理解，為何奇伍德警長會認定孫安佐將犯下校園槍擊案。

美國是以武裝革命立國，因此憲法保障人民擁有槍支自衛的自由，在臺灣因為擁槍是違法的，因此一般人對擁槍者的認定就是「壞人」。但在美國射擊也屬於一種運動，還有打獵甚至居家防衛也需要用槍。因此以美國人的觀點擁有武器和配套裝備，只要是「合法取得」，便不能認定持有者就是「壞人」，全視「如何使用」。

有一點值得注意的是，以交換學生而言，若對槍械有興趣，可以由美國公民帶領至靶場付費現場租用槍械、購買子彈射擊，美國也有可以付費駕駛各種戰車，甚至可體驗開戰車碾壓汽車的戰車博物館。

在臺灣，對武器具有高度興趣，最好的選擇是加入中華民國國軍、海巡署和警察，當然選擇BB槍玩生存遊戲也是一種方式，孫安佐案最值得關注的是，究竟美國的槍支管制制度上有何漏洞，對不同身分卻涉嫌危安者是否有平等的待遇？此案是否會促成制度上的改革？以及美國聯邦政府最後會如何判決？若外界都「未審先判」，難保不會變成整個社會持續培育出「下一個鄭捷」。

(中時電子報)