美學者 ： 台海平衡反轉 僅售台防禦武器已不合時宜

2018年04月06日 16:10 中時 江靜玲

國際評估與戰略中心（IASC）資深研究員費學禮表示，鑑於人民解放軍軍力提升，美國持續限制台灣的攻擊能力，是「不可接受」的；美國繼續避免軍售台灣攻擊性武器的原則，也已不合時宜。出售台灣Ｆ３５戰機是協助台灣從第5代升級到第6 代軍事能力的第一步。

喬治華盛頓大學席格爾亞洲研究中心 5日舉行台灣防衛與安全研討會。費學禮指出1950年代美國為了擊退中共提供台灣比中國太陸更現代化的武器，1970年代末期美國為與中國擴大交往，避免出售台灣「攻擊性」武器，但「攻擊性」的定義到底是什麼則重未界定。中美斷交，根據《台灣關係法》美國提供「防禦性」給台灣人民。前總統雷根任內，美國則與中國簽署「八一七公報」，聲明美國對台軍售質量，不超過美中建交後到「八一七公報」簽署時這些年間的標準。

然而，費學禮指出，過去10年，台海平衡反轉，台灣在未來10年、2020年中期將特別脆弱，極易受到封鎖、嚇阻，甚至攻擊，相較於解放軍現代化的快速發展，費學禮認為，限制台灣的攻擊能力，「已不可接受」，要阻遏中共，美國應軍售台灣Ｆ３５戰鬥機 、KC-135空中加油機。而Ｆ３５戰鬥機則是協助台灣升級到第6代軍力的第一步。

費學禮建議，確保台灣安全，美國需持續評估台灣的「防禦性」和「攻擊性」武器的需求；協助台灣從第5代升級到第6代的軍事能力採。此外，美國應應鼓勵台灣發展太空戰力，參與太空經濟。

與會的兩岸專家葛來儀也認為，台灣的安全正受到威脅，美國對台灣有道德上的責任。從最近兩個月方美台關係發展情勢觀察，葛來儀說，可期待未來會有高層互訪交流。但台灣本身才是強化台灣安全最大變數，台灣應從政治、經濟和軍事各層面強化和壯大自己。

另一位參加論壇的前國防部亞太助理部長葛瑞格森則表示，中國大陸視台灣如克里米亞，台灣像是冷戰時代的西柏林，孤立在一個民主倒退的亞洲。美國若不改變目前在區域內的戰略，他認為，台灣將會尋求其他避險途徑，因為台灣有理由擔心會成為籌碼。

(中時)