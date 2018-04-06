國際音樂饗宴 8隻米格魯緝毒犬萌翻全場

2018年04月06日 15:53 中時 呂筱蟬

樂托邦國際音樂季6、7日於埔心牧場登場，8隻緝毒犬到活動現場進行盤查。(警方提供)

樂托邦國際音樂季6、7日於埔心牧場登場，8隻緝毒犬到活動現場進行盤查。(警方提供)

樂托邦國際音樂季6、7日於埔心牧場登場，楊梅分局投入警力，維護周邊交通順暢及場內安全，也商請8隻緝毒犬到活動現場進行盤查，有警犬米格魯超萌畫面頓時緩解了現場緊張的氣氛，楊梅分局預期活動可以順利圓滿。

LOOPTOPIA Music Festival 樂托邦國際音樂季自12時起開始輪組表演至該日22時止，楊梅警分局擔心年輕人到場狂歡，不小心沾染上毒品，特別請新北市政府警察局警犬隊督察潘天龍帶領著8隻緝毒犬，到活動現場進行盤查。

由於狗的嗅覺比人類高40倍，因此訓犬的首要任務就是「嗅覺培養」，先讓警犬把毒品的氣味與零食、玩具等獎勵產生連結，接著再一步步提高難度。訓練有素的警犬來回巡視，緝毒犬來回穿梭在場內，用靈敏的鼻子仔細聞查，警犬米格魯在警犬隊中特別小巧由分局女警汪心閔帶領著，超萌畫面頓時緩解了現場緊張的氣氛。

楊梅分局長劉印宮表示，本活動為國際性音樂盛事，參與對象多為30歲以下年輕族群，且吸引世界各國人口共同朝聖，研判恐生外事、毒品、治安等問題，本分局執行勤務人員以辦喜事之心情，圓滿達成任務。

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(中時)