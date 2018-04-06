白冷圳協會發動造林 10天種萬棵苗木

白冷圳水流域發展協會推廣植樹護林，動員30餘居民種1萬棵樹。（白冷圳水流域發展協會提供）

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推廣植樹護林，白冷圳水流域發展協會3年來共造林30多公頃，清明連假期間更發起「社區居民大家來種樹」活動，動員數十人於頭櫃山種植苗木。創會會長徐炳乾表示，在違規使用的國有林地或荒廢的果園上種植林木，希望藉此保護山林、涵養水份，預計10天種1萬棵樹。

造林民眾分工合作，有人駕駛搬運機，將樹苗就定位，徐炳乾一聲令下，眾人開始挖穴植樹，並插竹竿固定，最後一一澆水灌溉。徐炳乾說，白冷圳水流域除有小面積平地，其餘多屬山坡地，早年原為美麗山林，後因國家政策，改種糧食及高經濟作物，形成淺山農村。

徐炳乾表示，台灣加入WTO後，威脅小農生計，務農收入逐漸不穩定，年輕人紛外移都市發展，造成山坡地荒蕪，加上近年外來藤蔓植物危害，自然林無法生成，須靠人工復育。

白冷圳水流域發展協會自2011年起，透過社區營造計劃推廣山坡地造林業務，因台灣林業禁伐30年，協會從設置社區育苗場著手，並由農會輔導花木產銷班，積極培訓農友育苗、造林規劃、整地、種樹及樹木修剪整形等技術。

徐炳乾登高一呼，力勸地主釋出閒餘土地，或協助承租戶在違規使用的國有林地上植樹，3年來已造林30多公頃。他期盼藉由政府獎勵造林經費，引進企業資金、推展山坡地造林，也創造社區居民就業機會，恢復翠綠山林樣貌。

(中時)

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