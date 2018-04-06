手刀出發！盤點台北超夯免費wifi、插座、不限時咖啡廳

2018年04月06日 15:31 中時電子報 簡怡欣

台北免費WIFI、插座、不限時咖啡廳。(圖/網路溫度計 提供)

放假相約好友聚會、或是雨天享受午後療癒時光，想暢聊、放鬆卻受限用餐限制時間？DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據》從去年3月28日到今年3月27日間觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區的留言，統整出台北超夯的20間提供免費wifi、插座，甚至不限時的咖啡廳，讓大家愜意度過美好的假日！

台北免費WIFI、插座、不限時咖啡廳。(圖/網路溫度計 提供)

19、咖啡實驗室Coffee Lab

一進到咖啡實驗室，就感覺好像回到家一樣溫馨，還有2隻可愛的萌貓駐店，店內空間小而美，最有名的是咖啡，都是以新鮮烘焙做為主打，且店裡還有賣許多種莊園咖啡，進去低消是一杯飲品，咖啡價格偏貴，不過你如果點蛋糕加飲品還能折10元。

蛋糕每一片都相當美味可口，店內還不限時間、提供wifi，坐一整個下午都沒問題，而且特別的是，店內的貓咪會常常在你身邊依偎著！

店家地址：台北市忠孝東路二段64巷6號

時間：11:00–21:30

電話：02-23419880

16、木白甜點咖啡店

木白甜點咖啡店在捷運行天宮站，是一家充滿日本風的可愛小店，甜點是這家店厲害的地方，每款甜點都相當精緻，有獨家自製抹茶甜點、法式蛋糕、水果塔等，其中用抹茶製成的甜點更是大受好評。

木白甜點咖啡店每天限量供應甜點，賣完就明天再來，店內空間不大，安靜氣氛佳，無論假日、平日都是滿客滿狀態，所以想吃的饕客們絕對要趁早！！

店家地址：台北市松江路226巷8號

時間：12:00–22:00

電話：02-25431782

14、光一敘集

光一敘集就是光一咖啡的二館，藏身在捷運中山站巷子裡，二樓擺著古董家具，有老房子的情調，搭配著暈黃燈光，而頂樓的天台是開放空間，讓客人能大口呼吸新鮮空氣。

光一敘集採自助式服務，水與餐具都是自取，因此不收服務費，店內提供咖啡、早午餐以及輕食，「天使蛋沙拉」清爽的口感，非常推薦。此外，如果沒客滿的情況下是不限時間，因此相當搶手。

店家地址：台北市中山北路二段20巷2-2號

時間：10:00–21:00

電話：02-25310877

13、Homey's cafe咖啡廳

「Homey's cafe咖啡廳」是大家去過都推薦的不限時咖啡廳，即使店藏身在二樓老宅內，但每到下午就一位難求，且他們相當關注社會議題，包括非核、動保、婚姻平權。

這家咖啡廳特別的是，有提供中式餐點，居然能點到腐乳醬瓜仔肉拌麵，價格雖貴到味道會讓人一吃就愛上，店內還提供免費書籍閱讀、免費wifi，低消是一杯飲品，最便宜的一杯濃縮咖啡只要80元，也難怪生意會超棒！

店家地址：台北市敦化南路一段236巷36號

時間：12:00–00:00

電話：02-27111519

12、Cross Caf'e 克勞斯咖啡店

Cross Caf'e克勞斯咖啡店位於捷運忠孝復興站附近，店內環境舒適、採光佳，如果你是珍珠控，絕對要將這家咖啡廳收藏在名單！

且韓國很夯的「鍵盤鬆餅」在這家店就能吃到，餐點一上桌，你就會忍不住狂拍，更捨不得吃，外型極致可愛；此外還有「黑糖珍珠鬆餅」也是店內必點的一道，珍珠覆蓋在鬆餅上，「土石流」一樣，份量完全不手軟，吃完相當有飽足感，可以約姊妹一起吃下午茶。雖然店內有限時兩小時，但沒客滿的情況就不會限時！

店家地址：台北市仁愛路四段91巷23號

時間：10:00–22:00

電話：02-27718281

8、花疫室

充滿特色的「花疫室」位於捷運古亭站附近，店家外觀相當低調，連招牌都沒有，但客人都是慕名而來，就是想要被療癒的花花草草環繞。

花疫室一樓賣乾燥花，二樓則是用餐的地方，三樓是插花課教室，店內各個角落都是乾燥花，店內的抹茶戚風蛋糕是熱銷甜點，還有「絲路」花草茶相當順口，裝有玫瑰、金盞花、紫羅蘭、菩提子的茶包，有十足香氣，坐在店內就感覺自己隱身在城市裡的秘密花園。

店家地址：台北市和平西路一段81號

時間：11:00–21:00

電話：02-27036393

（目前花疫室已遷址專賣花藝商品，原址改為艸蘊咖啡廳）

7、Woolloomooloo

Woolloomooloo名字源自於澳洲當地的土語，意思是「水源頭」，在台北分別有4間分店，信義店餐廳總共有二樓，兩層擺設各有不同的氛圍，甜點更是這家店的招牌！

Woolloomooloo甜點比較偏美式風格，每款都看起來相當美味，香蕉奶油派廣受好評，內餡夾著香蕉，上層舖滿卡士達奶油醬；藍梅優格蛋糕濃郁度剛好，不會太酸過甜，都是被秒殺的甜點！此外，店內還有披薩、義大利麵、燉飯提供選擇相當多元。

店家地址：台北市信義區信義路四段379號

時間：7:30–24:00

電話：02-87890128

3、miacucina義式蔬食料理

MiaCucina義式蔬食料理有多家分店，好吃又有創意的蔬食輕料理，在台北紅透半邊天，店內擺設有種紐約時尚感，一進到店內，透明玻璃可直接看到廚房內乾淨的擺設，讓人食慾大增。

店內的義大利麵、帕尼尼、薄餅以及鬆餅都是熱門餐點，沙拉也是必點的一道菜，「青醬酪梨薄餅」相當酥脆，搭上青醬、起司和酪梨；「野菇濃湯」真材實料，都是細心熬煮，看完是不是也想吃了！

店家地址：台北市瑞光路601號

時間：11:00–21:00

電話：02-26593918

2、Fika Fika Cafe

Fika Fika Cafe以北歐簡約風聞名，老闆還曾獲得北歐盃烘豆比賽冠軍，也吸引到愛喝咖啡的客人，店內有規定是低消一杯飲品，如果不喝咖啡的人，也可以選擇茶類、果汁！

這間店的甜點也是被網友推崇的一道，每天櫥櫃裡都擺滿各種甜點，抹茶蛋糕、司康、蘋果派等，其中鹹焦糖核果塔小編非常喜愛，中間鹹焦糖吃起來像是太妃巧克力，完全把熱量拋於腦後，雖然價格單價偏高，但是免費的插座、不限時就成功吸引到一票人！

店家地址：台北市中山區伊通街33號

時間：08:00–21:00

電話：02-25070633

1、CHANTEZ Pâtisserie

CHANTEZ Pâtisserie穿石是相當知名的甜點店，店內建築大理石搭配藍色的設計，讓人有一種高雅感覺。遠近馳名的就是它的甜點，每款甜點精緻到捨不得吃下（好像置身在天堂），每天都會有近20種不同的甜點座更換。

店內必點的千層派都是現點現做，「抹茶橙花千層」味道濃郁細膩，派皮酥脆好吃；「浪花」就是檸檬塔，檸檬醬酸味加上蛋白糖霜的甜味，大家也都超推崇，還有可麗露、蛋糕捲許多品項，都讓人看了口水狂流！！

店家地址：台北市濟南路三段31號

時間：12:00–21:00

電話：02-27786865

(中時電子報)