「嬤杖棺淚送孫女」弟挺身質疑竟挨告 網友批：沒人性！

2018年04月06日 15:39 中時電子報 張國欽

日前發生一起讓人為之動容的「嬤仗棺孫女」新聞，但此事尚未落幕，癌逝的何姓女子的弟弟昨晚PO文臉書「爆料公社」，指因揭露姊姊被保健食品害死竟遭挨告，還被原告要求須在國內4大報刊登道歉啟事，要大家評評理，網友看後留言：「憑什麼提告」、「沒人性了」、「幫推」。據悉，原告是何女生前曾任職的彰化「HOLOVE美學SPA」林姓股東及孫姓股東。

日前阿嬤拐杖敲棺送走孫女場面，讓人看了心碎。(圖／翻攝自爆料公社)

日前白髮阿嬤淚眼杖棺罹癌早逝何姓孫女，畫面讓網友心碎，家屬後來在臉書PO文質疑，何女生前因食用直銷產品而延誤治療，被指控的公司為麗富康國際生技公司以及曾任職的HOLOVE美學SPA。

台中市食品藥物安全處副處長傅瓊慧驚訝表示，富康國際生技公司涉及廣告誇大不實部分都已開罰，不知何弟為何被告。另針對何先生指控姊姊被害死部分，全案已經移送檢調偵辦。

何弟昨晚PO文說，事發至今HOLOVE美學SPA一直神隱，卻反過來控告他，「我姊就這樣被害死了，離開時還是毀容，連頭髮都沒有，阿嬤每天哭的眼睛皮膚紅腫」、「受害人沒去給你抬棺抗議很客氣了～還告我」。PO文還有阿嬤在清明節探孫女照片及影像，仰頭望孫女牌位，眼神盡是不捨。

何弟接受《蘋果》電訪說，他本月2日收到台中地方法院民事庭3月30日公文，公文上指出HOLOVE美學公司請求他「回復名譽」，要求立即撤銷爆料公社發文，並在蘋果日報、中國時報、聯合報與自由時報刊報頭下方或側面，刊登一日刊登道歉啟事，且在爆料公社連續刊登30天。因原告至今尚未向法院繳交裁判費3000元，律師建議該案尚未成立，等該案確定後再決定如何處理。

(中時電子報)