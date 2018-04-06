NBA》慘遭溜馬橫掃 勇士主帥：有夠丟臉！

慘輸溜馬20分之多，難怪勇士總教練科爾賽後會大發雷霆。(美聯社)

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中時電子報

勇士6日慘輸溜馬20分，本季遭遇溜馬兩戰全敗，這是勇士總教練科爾擔任主帥時期，勇士在例行賽首次被單一球隊橫掃，賽後科爾痛罵全隊，就算受訪時仍怒氣沖沖表示，「這場比賽太糟糕了，我們打得有夠丟臉，也沒用心！」

到底科爾賽後罵得有多兇狠？問李文斯頓就知道，「這是我在本季看過最憤怒的科爾教練，當然他發怒是很有道理的，對手今晚打出季後賽等級的球賽，我們卻沒有！」儘管杜蘭特否認沒用心打球，卻坦言全隊防守欠缺積極性。

「我認為今晚我們有用心打球，過去幾場比賽也都如此，只是對手打得比我們好，一開賽就充滿侵略性，」杜蘭特說，「他們直接用重拳打到我們嘴巴上，我們卻沒有好好反擊，甚至花了不少時間，才重新找回打球積極性。」

科爾的憤怒其實也是無可奈何的，畢竟勇士當前後場傷兵問題很大，除了柯瑞將因膝傷缺席季後賽首輪，替補後衛麥克考也確定至少休息4周，等同季後賽也不能打，更麻煩的是，勇士到現在都還沒完成跟庫克的正式簽約。

勇士如果想跟庫克從雙向合約改簽正式合約，勢必要釋出15人名單當中的1人，至於該選誰？科爾說：「等到我們回去主場後，我會跟邁爾斯(勇士總管)好好談的。」目前看來最可能遭到釋出的，應是腳踝有傷的卡斯比。

(中時電子報)

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