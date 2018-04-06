侯友宜大勝蘇貞昌20％ 藍：綠提名會更謹慎

侯友宜在黨內初選勝出，將代表國民黨角逐新北市長。(資料照，翻攝侯友宜臉書)

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中時電子報
／綜合報導
前台北縣長蘇貞昌，被視為民進黨在新北市最強人選。(中時資料照)

侯友宜在國民黨新北市長初選民調勝出，黨內分析，侯友宜不論在黨內或與蘇貞昌相比，都領先15%到20%，民進黨提名會更謹慎；而新北中間選民占多數，藍營不能掉以輕心。

參與民調的有聯合報、典通、世新3家民調公司。侯友宜的初選對手前台北縣長周錫瑋、前新北市議員金介壽到場查看結果，侯友宜則派代表出席。周錫瑋甚至沒有等到結果揭曉就先行離席，並對媒體宣布：「我沒有勝出。」

民調是對比式(與民進黨最強的前台北縣長蘇貞昌相比)占85%、互比式(和黨內對手)占15%，來加權統計。3家民調公司平均結果，侯友宜以過半，並領先第二名的周錫瑋近20%。在對比式方面，侯也以平均約20%的差距大勝蘇貞昌。

外傳綠營可能灌票影響初選，國民黨務人士說，因黨內初選採互比、對比各佔15％、85％，綠營支持者或許在互比式部分可操作，但到對比式的部分，應該會回流到自己的人選，加上新北市人口眾多，幾乎沒有影響的空間。

這次民調的表態率也超過70％，也打破之前所謂連假效應可以影響民調結果的說法，黨中央認為此次民調有相當參考價值。

民進黨尚未公布新北市長人選，國民黨人士分析，目前最有實力屬蘇貞昌，但蘇貞昌與民進黨主席蔡英文之間心結難解，蘇是否願意為蔡一戰，需要談的還很多。

中央社報導，國民黨組織發展委員會主委李哲華說，周錫瑋今天展現泱泱大度，為黨的團結，接受結果，這是泛藍支持者願意看到的狀況；相較之下，民進黨會比較辛苦，提名也會更謹慎。

李哲華指出，侯友宜目前領先，但新北市選民藍、綠呈五五波，中間選民占仍占很大一部分，選舉瞬息萬變，對手有可能一跳下來就拉近差距，藍營在先期整好隊伍，繼續在領先的路上前行外，也不能掉以輕心。

(中時電子報)

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