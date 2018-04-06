阿嬤杖棺後 死者弟踢爆直銷反遭告

何女弟弟在爆料公社po文內容。（馮惠宜翻攝）

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何女弟弟和阿嬤前往姐姐靈前祭拜，也道出收到法院通知美容SPA業者要求「回復名譽」。（馮惠宜攝）
何女弟弟拿出法院公文，強調希望不要再有像姐姐這樣單純的人再上當受騙。（馮惠宜攝）

日前網路一張孫女告別式中阿嬤杖棺照片引發社會關注，PO出這張照片的何先生，揭露直銷公司疑似透過旗下美容SPA對癌末姐姐洗腦，讓她捨正規治療吃該公司保健食品；台中市食藥處據此清查出麗富康官網廣告發現有19項產品涉及誇大不實，重罰76萬元；未料何先生在明節卻收到該美容SPA要求「回復名譽」的訴狀，讓何先生氣到上爆料公社PO文。

「從事發到現在 X樂HOL*VE美學連一通電話都沒有，反而一直神隱，現在還反過來要控告我，有沒有搞錯，我姊就這樣被害死了還欠下一屁股債，我們這些受害者沒去給你抬棺抗議就很客氣了，還告我要我撤文兼登4大報道歉！」何先生昨晚在臉書爆料公社PO文，要大家為他評評理。

何女阿嬤6日也在何女靈前哽咽直言：「我們沒告他們（彰化X樂HOL*VE美學）還反被告…，何先生拿出本月2日收到的法院公文指出和樂美學公司請求他「回復名譽」，要求立即撤銷爆料公社發文，並在蘋果日報、中國時報、聯合報與自由時報刊報頭下方或側面刊登一日刊登道歉啟事，且將廣告刊登之內容在爆料公社連續刊登卅天。

但何先生說，因為提告的「和樂HOLOVE美學」公司至今尚未向法院繳交裁判費3000元，律師建議該案尚未成立，等該案確定後再決定如何處理。

台中市食品藥物安全處副處長傅瓊慧驚訝表示不知道何先生被告，她並表示該案已經移送檢調偵辦，未來何先生如有任何新事證，該處都可以協助轉交檢方，何先生如有需要任何協助也會提供協助。

(中時)

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