別人溜狗他溜鷹 霸氣寵物吸睛

林坤層與Looker感情融洽，人鷹默契絕佳。（黃力勉攝）

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Looker展翅氣勢驚人，十分霸氣。（黃力勉攝）
Looker擁有老鷹銳利的眼神。林坤層笑著說，從鷹眼他看到無懼、勇往直前的氣勢，讓他也獲益良多。（黃力勉攝）

「養鷹就覺得與眾不同！」台東市名建築師林坤層有一隻特別的寵物，是農委會核准進口的栗翅鷹，取名為「Looker」，人鷹經過3年多的相處，已經建立良好的默契，常能看到他帶著Looker四處放飛。林坤層說，台灣養鷹的人不多，朝夕相處明瞭鷹的習性，也盼這些經驗能轉為保育用途。

林坤層笑著說，小時後就愛抓鳥養動物，國中時期甚至養一群賽鴿參加比賽，也喜歡到出海口抓魚，非常的忙！

多年前因緣際會獲知台灣可以合法飼養特定的6種鷹類後，讓他重燃飼養鳥類的熱情，循線找到鷹獵協會後，了解許多飼養鷹類的資訊，更讓他堅定飼養老鷹的方向。

目前台灣共可以合法飼養6種鷹類，其中被稱為哈里斯鷹的栗翅鷹最穩定，對台灣氣候最適應，因此飼養的人也最多。Looker的飼料是蛋雞繁殖汰除的公小雞，冷凍冰存後解凍當飼料。林坤層說，小雞的骨頭也要一併吞食，對鷹而言攝取鈣質非常重要。

林坤層指出，建築師的工作壓力大，有時飼養Looker、帶牠四處飛，看到牠明亮、無懼的眼神，工作壓力也瞬間釋放，放飛Looker也成為他的運動。

他說，其實鷹類飼養久了仍保有野性，尤其鷹爪非常銳利，要有皮手套等全套裝備才能帶牠出門，放飛從原本繫繩到最後就放牠自由飛，但仍須在鷹身上安裝GPS發射器，透過GPS搜尋老鷹的定位，並透過哨子引領老鷹飛回。

(中時)

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