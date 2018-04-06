館長遭醉漢嗆「讓你店開不下去」 被逮卻稱：我是粉絲啦！

2018年04月06日 16:19 中時 曾百村

「館長」陳之漢開設的「成吉思汗健身俱樂部」，4日深夜遭3名醉漢闖入，其中1名男子還不斷嗆聲，要求陳之漢出面，否則要讓他的健身房沒辦法做生意，並吆喝6名友人站在店門口，由於這幾名男子已涉及恐嚇行為，最後全遭警方帶回，但醉漢事後卻稱「我是館長的粉絲啦」，讓警方啼笑皆非，其中4人最後遭依恐嚇罪嫌送辦。

人紅是非多！「館長」陳之漢因喜愛在網路社群發表時事，引起不少粉絲追蹤，4日晚間11時左右，張姓、吳姓等3名男子，醉醺醺的跑到陳之漢位於林口開設的健身房內，要求他「出來面對」，但店員問對方找館長何事時，對方又答不出來，張男等人不斷在健身房內大呼小叫，店員不堪其擾下只好報警。

警方趕抵現場後，張男等人並沒有要離開的意思，反而還呼朋引伴要求友人聚集在健身房門口，員警之後電聯陳之漢，他表明不僅不認識對方，並透露對方數度嗆聲若他不現身，要讓他的健身房「開不下去」，員警詢問店員也證實確有此事，於是將張男等9人帶回警局調查。

但到了警局後張男，他的態度從囂張變成一付懊悔模樣，還自稱是「館長的粉絲」，透露是因為酒後一時興起，才會跑到陳之漢的健身房嗆聲，目的是為了見到館長，不過由於店員指證歷歷，警方最後依恐嚇罪嫌，將張男等4人移送法辦，其餘張男5名友人則獲請回。

(中時)