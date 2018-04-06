員林南區蜀葵花季滿開 人潮塞爆

2018年04月06日 17:42 中時 謝瓊雲

員林市蜀葵花觀光文化季，遇上清明五天連假，賞花人潮天天爆滿。（謝瓊雲攝）

位在員林市大明里活動中心旁的蜀葵花田正值盛開期，公所在花田裡規劃蜀葵迷宮和拍照打卡裝置，吸引遊客駐足拼命拍個夠。（謝瓊雲攝）

俗稱「一丈紅」的蜀葵花，花株最高可達2公尺，整支開滿碩大花朵，五顏六色十分繽紛、壯觀。（謝瓊雲攝）

員林市大明里南區公園旁的蜀葵花文化季，占地2300坪、2萬多株蜀葵正值最盛開時期，清明節連假期間天天湧入上萬人次遊客到訪，主辦單位建議要賞花民眾把握周末兩天，也呼籲把車輛停放在外圍處，再步行前往。

花界「巨人」、五彩綻放超繽紛！員林市公所4年前起，在大明里社區活動中心和南區公園附近租用農地，引進種植20多種俗稱「一丈紅」的蜀葵花，從最初的1500坪逐年增加，今年花期因雨水較少花開得特別好，每支高達2公尺的花株上開滿10多朵碩大花朵，紅、粉、紫、白、桃紅、鵝黃…花海美不勝收。

今年蜀葵花田自自3月7日正式開園，預計花期至4月底，公所還邀請園藝公司規劃設計浪漫蜀葵迷宮、放置造景藝術供遊客拍照打卡，在公所舉辦的開幕式活動後，大明社區發展協會則接力與員林人散策市集合力舉辦近一個月的蜀葵市集，花海、市集加上人潮，也把南區公園周邊塞爆。

大明社區理事長張良振表示，往年蜀葵花季遇上周休二日就會湧入人潮，今年剛好花期遇上五天連假，天天爆滿，一早8點半就湧現人潮，遊客和盛開的蜀葵花一樣幾乎「滿」出來；每天都要出動至少60名社區志工協助維護活動中心、公園、公廁與市集的環境清潔。

張良振說，白天的市集還穿插安排街頭藝人演出，蜀葵花季讓小小的社區在每年春天湧入滿滿遊客、熱鬧滾滾，社區志工們雖忙到不可開交卻都與有榮焉，他歡迎民眾把握連假最後兩天前來賞花，也呼籲遊客發揮公德心，勿在狹窄農路兩旁隨意亂停車，並把垃圾帶至定點垃圾桶，勿隨手亂扔。

(中時)