前法網冠軍重炮抨擊費德勒與小威廉絲

前法網冠軍堤里亞克重炮抨擊費德勒與小威廉絲。(美聯社)

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中時電子報

向來以口直心快著稱的現年79歲前法網男雙冠軍、羅馬尼亞首富堤里亞克(Ion Tiriac)在接受德國雜誌《體育畫報》時重炮抨擊費德勒與小威廉絲，並且不認同大型賽事男女獎金相等的做法。

年輕曾是冰球選手的堤里亞克，曾參加過1964年冬季奧運，隨後改打網球，1970年與納斯塔塞攜手奪得法網男雙冠軍。

堤里亞克在退役後開始從商，開設銀行、保險、航空等領域，富比世百大富豪，初估身價20-22億美元；1998年接任羅馬尼亞奧運會主席，2009年接手舉辦馬德里大師賽，成為賽事總監，總獎金高達720萬歐元。

堤里亞克對於瑞士球王費德勒選擇性參賽的做法非常不以為同，「他的方式有欠公平，因為這種作法在其他競賽種類是難以想像的。」堤里亞克以F1方程式賽車冠軍漢彌爾頓為例，F1一個賽事有21站賽事，F1車手無法選擇他想要參加哪一站賽事，而是每一場比賽都要全力以赴。

堤里亞克在罵完費德勒之後又將矛頭指向小威廉絲，他直言「小威已36歲了，我就像其他廣大球迷一樣，也想要看看其他球員冒出頭，而不是永遠只看到她站上頒獎台上。」

此外，堤里亞克還針對賽事男女獎金相同一事有意見，「馬德里公開賽男女冠軍獎金一樣，但從女子賽事方面的收入卻只有25%，不少人問我，你還想拿我的錢給那些女選手多久啊！」

(中時電子報)

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