西螺商圈米醬小鎮生活節 西螺老店都站出來

2018年04月06日 17:43 中時 周麗蘭

西螺商圈米醬小鎮生活節6日、7日在西螺東市場舉行，來賓一同練習調製好吃的米醬料，右起縣長李進勇、謝金河，左二是縣議員李明哲。（周麗蘭攝）

首屆「西螺商圈米醬小鎮生活節」6日在西螺鎮東市場登場，邀請西螺出身的財金專家「老謝」謝金河回鄉代言推廣西螺米食與醬油產業。

2016年雲林縣政府向經濟部中小企業處爭取「西螺大橋米醬生活產業發展計畫」，獲補助600萬元經費，3年來輔導超過27家米醬業者，帶動投資達3700萬元。

縣府、西螺鎮公所、西螺鎮延平老街繁榮促進會、雲林縣黑豆蔭油產業文化發展協會6日、7日共同舉辦首屆「西螺商圈米醬小鎮生活節」，串聯米食和醬油、延平老街商圈、觀光景點資源，以美食、休閒、觀光元素規畫主題活動。

參加業者有大同醬油、丸莊醬油、良泉醬油、御鼎興醬油、瑞春醬油、誠泰醬油、正莊麻糬、安記食品、西螺祖傳麻糬大王、西螺延平老街草仔粿、阿財湯圓、阿敏婆碗糕、農珍米麩、愛的穀粒、熙螺冠軍米、金梓食品、陸氏咖啡、空谷幽蘭藝術坊、欣傳行、湧林木工坊、逗遊小舖、螺情滷味。

4月6日、7日，早上10點到晚上6點，連續2天有美食品嘗、DIY體驗、拍照打卡送以及商圈店家展售、消費滿額集點送、街頭藝人表演等活動。

縣長李進勇表示，米和醬油是西螺鎮兩大百年產業，開門七要事西螺就包辦兩件，西螺果菜市場也是全台交易量最大的蔬果市場，足見西螺在地產業的重要性，打造台灣「米醬小鎮」的西螺意象，是為了讓西螺米食和醬油產業更揚眉吐氣。

謝金河表示，西螺有很好的條件發展觀光，從醬油開始思考，從上游種黑豆，中游用黑豆釀製醬油，下游生產美食滷豬腳、滷肉飯，就是雲林縣最美的美食園地。

縣議員李明哲表示，這次參與廠家都是俱有知名度的商家，有具有知名度的老字號，也有未商業化的傳統老店，以安記鐵蛋為例，第二代經營者林瑞銘從上一代接棒成立商號，又走出來成立協會，看到新生代承擔起地方發展的擔子，格外感到高興。

(中時)