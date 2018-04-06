新竹市全國活力風城盃棒球賽開打　24隊500學童較勁

2018年04月06日 17:43 中時 陳育賢

新竹市活力社區棒球推廣協會理事長賴稟豐希望孩子們除了展現球技外，也以球會友、享受打球的樂趣。（陳育賢攝）

「第2屆新竹市活力風城盃全國社區少棒錦標賽」，6日起1連3天在頭前溪河濱公園壘球場熱烈登場。（陳育賢攝）

「第2屆新竹市活力風城盃全國社區少棒錦標賽」，6日起1連3天在頭前溪河濱公園壘球場熱烈登場。（陳育賢攝）

「第2屆新竹市活力風城盃全國社區少棒錦標賽」，6日起1連3天在頭前溪河濱公園壘球場熱烈登場。（陳育賢攝）

「第2屆新竹市活力風城盃全國社區少棒錦標賽」6日起1連3天在頭前溪河濱公園壘球場熱烈登場，此次計有全國23隊、500位學童參賽，雖然昨天鋒面來襲，氣溫驟降，不僅起風還下起陣雨，不過，小將們不畏風雨，仍然努力展現實力，力拚冠軍金盃。

此次賽事在6日上午8點開賽，由2017年冠軍球隊「中大紅襪隊」對上「甘蔗社區」揭開序幕，活力社區棒球推廣協會理事長賴稟豐指出，活力風城盃邁入第2年，社區棒球在過去1年的推廣與努力下更加成熟，早上賽事熱情開跑，展現社區棒球最大特色「來就打球，球來就打」樂趣，歡迎各地選手來到新竹市，感受新竹的風以及緊鄰頭前溪與台鐵鐵軌的球場，期盼以球會友，大家都能享受棒球樂趣。

市長林智堅則表示，為提升新竹市運動環境與風氣，他上任後持續營造優質棒球比賽與練習場地，除持續維護此次賽事場地頭前溪河濱公園等4座壘球場，3月也於新竹左岸新闢棒球場。

另，3年前更將眷改荒廢地改造為虎林棒球場，近年則成功爭取教育部補助，改善東園國小棒球場，整建香山高中打擊練習區、西門國小棒球場，展現市府從小發展棒球運動的決心。

此外，市府也投入多項資源，厚植新竹市棒球實力，除每年推動中小學社區社團學生棒球發展計畫與棒球扎根計畫，也辦理台日少棒錦標賽，為小球員累積國際賽事實戰經驗，系統性訓練培育球員實力，希望在地棒球社團「新竹市活力社區棒球推廣協會」持續推廣棒球運動，讓棒球扎根基層。

上午的開幕式是由八八聯盟棒球推廣協會創會理事長馬榮芳、活力社區棒球推廣協會理事長賴稟豐，前市長室祕書兼活力社區棒球推廣協會顧問曾文濤、議員劉聲正、林盈徹、施乃如助理兼牛埔里長沈家豪等都到場，另，前統一獅球員賴崇光、兄弟象球員張民諺也帶隊參戰見證。

(中時)