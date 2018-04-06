煉丹＋核磁共振=腦結構變化！浙江大學招募高人科研

浙大道教文化研究中心主任、哲學系博士生導師孔令宏表示，神經生理學是目前國際學術研究的熱點，腦科學研究更是各家搶奪的制高點。(圖/浙江大學)

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中時電子報

浙江大學目前正在努力搶奪腦研究的制高點，他們希望藉由研究人腦，開發下一代電腦！

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日前，浙江大學藥學院藥物信息學研究所教授王毅就曾在大學部開設現代中藥的通識課，並於課堂教導學生如何煉製古代「丹藥」，引起學生興趣和社會討論。最近，浙大道教文化研究中心主任孔令宏更招募7名具有經驗、擁有高修為的煉丹高人共同參與博士班的科學研究。希望結合核磁共振的先進技術，了解這些高人的腦神經結構究竟會產生什麼變化。研究結果將對下一代的電腦設立基礎理論。

根據《南方都市報》報導，浙大道教文化研究中心主任、哲學系博士生導師孔令宏表示，神經生理學是目前國際學術研究的熱點，腦科學研究更是各家搶奪的制高點。他們想知道從修煉的角度來看，當人類修煉到高階時，他們的腦神經究竟會發生什麼變化，這些變化和普通人又有何不同。

而這些對人體科學的研究，將對下一代的電子計算機理論相當重要，目前主要是基礎理論的階段，但未來具有很大的應用價值。孔令宏說，英國劍橋大學和美國哈佛大學早已經開始從事這種基礎研究工作，但是西方更加強調佛教的禪定功夫。中國則從道教的煉丹下手，希望能藉此走到該科學領域的最尖端。

孔令宏說，目前全中國只有1台核磁共振系統，價格高達200多萬人民幣( 折合台幣約1千萬左右)，目前已經將這台核磁共振儀器搬運到浙江大學華家池校區。將對招募的7名高境界修煉者，進行詳細訪談和研究紀錄。

道家內丹修煉分為5個階段，分別是築基、煉精化氣、煉氣化神、煉神還虛，以及煉虛得道等。目前，孔令宏從50位報名者中挑選出7名高人，大致屬於第4階段，剛進入第5階段。接下來的研究，將對他們進行長達半年左右的測試。目標就是測試修煉內丹對於腦神經結構的影響。

報導說，腦電波只是一個表現形式，關鍵在於看大腦神經網路的結構發生了什麼變化，這些變化對於人的身體和心理產生了什麼影響。這次的科學研究就是要針對這些影響，開發出能夠應用到未來理論的東西。這些有價值的研究結果將對下一代電腦結構有所幫助。也就是以仿照人腦神經網絡結構的方式，重新設計出一套新的電子計算機。

如果這一步能夠成功的話，未來還可以利用仿生學的方法，啟發其他學科的發展。

(中時電子報)

文章來源：浙大道教研究中心主任：已挑出7名修为较高内丹修炼者参与实验

文章來源：浙大教授开课讲中医药知识 学生“炼丹”做出古代脑白金

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