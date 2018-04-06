湯姆熊、金紙店被列為不當場所？警局發聲明稿澄清

2018年04月06日 16:38 中時 李其樺

日前有媒體報導基隆市警局列出不當休憩場所名單，連受孩童歡迎的湯姆熊遊樂場、金紙店也被列管，引發基層警員抱怨；基隆市警局今（6）日發出聲明稿澄清，僅針對湯姆熊部分疑涉及賭博點電玩予以限制，報導揭露的金紙店也非警方列管範圍。

基隆市警局表示，依據「端正警察風紀實施要點」之規定，風紀誘因場所係員警接觸後，易違反風紀規定之處所，由各分局提列符合上開規定要件之地點，經風紀評估會議審議及分局長核定後，陳報警察局備查，分局依據實際狀況每月檢討，俟列管原因消滅後立即予以撤列。

有關報載東明路湯姆熊電子遊戲場列為風紀誘因場所，係針對部分疑涉及賭博電玩予以限制，親子遊戲部分並非列管範圍，分局均按上開規定與程序辦理，另貨櫃場亦被主管機關於106年多次查獲傾倒廢土之狀況，亦因此被提列風紀誘因場所。

另有關報載不當休憩場所（正確名稱為員警易聚集偷怠勤場所），係針對員警執勤時易偷怠勤之處所，列入加強督導觀測地點，確保勤務落實執行，勤餘時間，仍可自由前往，並無限制，然經查本轄之金紙店，並非本項列管場所。

本局將持續針對風紀誘因場所加強探訪與查察，以端正警察風紀；另針對員警易聚集偷怠勤場所，加強督導觀測，以維護勤務紀律

(中時)