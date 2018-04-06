相隔7年！郭富城「舞林密碼」瞄準明年四度攻蛋

郭富城巡演預計11月起跑。（翻攝郭富城微博）

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郭富城巡演預計11月起跑。（翻攝郭富城微博）
郭富城巡演預計11月起跑。（翻攝郭富城微博）
郭富城巡演預計11月起跑。（翻攝郭富城微博）

郭富城（城城）的「舞林密碼」演唱會曾於2016年演出15場，之後因他接連拍了3部電影，導致巡演計劃暫緩，他近日在北京舉辦記者會，宣布重啟演唱會，場次暫定100場，地點除了大陸各城市，還包括日本、台灣、新加坡、倫敦、米蘭、加拿大等地；據了解，「舞林密碼」預計今年11月開跑，台灣最快明年舉辦，是城城繼2012年「舞臨盛宴」演唱會後，相隔7年四度站上台北小巨蛋。

「舞林密碼」軟硬體全面升級，智能高科技舞台的設計，將燈光、音響及機關融為一體，此外，他舞蹈表演也將集結Jazz、Funky、Urban等多種風格；城城感性表示：「演唱會是我的生命、舞蹈是我的根本，雖然我很傳統，但舞台上一定要帶給大家新的感覺，要把我的舞台打造得超越國際水平， 讓大家看到不是只有美國的歌手才能達到，希望有中國人的地方，都可以看到我的演唱會！」

郭富城演出一向以精湛舞技為賣點，52歲的他對於即將開啟百場巡演又唱又跳，對於體力考驗，他直言一定會把自己的體能調整到最好狀態，「這次我請了新的教練，以前都是健身教練、舉舉重啊，但現在請的是形體塑造教練，做完訓練我會想吐」；他自籌備期間始忌口，連最愛的麻辣火鍋都不能碰，「 教練連我幾點睡都要管，一天只能喝一杯咖啡，吃的東西要很清淡，因為要開100場，連辣也戒了」！

工作之外，去年升格當爸的他，記者會上大方分享為人父的體驗，「我覺得人生可以分為很多不同階段，不止是我，很多人都一樣；我曾經有年輕的階段，後來成了一個熟男，現在的我不止是熟男，也是一個有擔當的爸爸，我覺得非常圓滿，有一個家庭可以讓我在工作上更投入、去創造另一個高峰，所以我很感恩，希望自己可以成為孩子的榜樣」，追問他計劃何時生二寶？城城笑回：「這要看上天的安排。」

(中時)

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