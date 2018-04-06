民調指7成年輕人願意為台獨而戰 洛杉基：內心何其歹毒？

台灣民主基金會日前公布一項民調，顯示有高達7成年輕人願意為台獨而戰。（圖／軍聞社）

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中時電子報

台灣民主基金會日前公布一項民調，顯示有高達7成年輕人願意為台獨而戰。作家洛杉基質疑，這根本是用假民調來支持台獨，內心何其歹毒？

台灣民主基金會執行長徐斯儉3日時出席美國華府智庫「全球台灣研究中心」座談會，並公布一項關於民主、兩岸關係的民調。其中，39歲以下的受訪者，有65.5％支持維持現狀，23.5％支持獨立，10.4％支持統一；40歲以上受訪者有59.3％支持維持現狀，14.7％支持獨立，20.1％支持統一。

另外，調查也詢問若中國大陸武統台灣，是否願意為台灣而戰？39歲以下受訪者中，有高達70.3％表明願意，26.5％則否。

然而，這則民調卻有啟人疑竇之處。一則是因為民調已經完成一個月了，二則這項民調不選在台灣發表，卻先拿到美國報告。作家洛杉基更直接質疑這是「用假民調支持台獨」，「內心何其歹毒？」

洛杉基說，這項民調若讓美國人信以為真，以為台灣年輕人願意挺身而出，為台獨而戰，那麼美國鷹派便會受到鼓勵，對中國採取更激烈的挑釁行動，不是嗎？而且，7成台灣年輕人願意為台獨而戰，美國就不用派他們的年輕人為保護台灣而出兵送命了，不是嗎？

洛杉基直言，徐斯儉能否針對綠營長官做相同的民調，是否支持他們的子女為台獨而戰？其次，再對綠營的子女做民調，是否願意為台獨而戰？若調查結果依然是7成以上願意，那就相信沒有作假。或者，調查一下獨派的子女，多少已經或計畫從軍報國？還是多數屬於「父酬者聯盟」成員，等著當肥貓官，沒人想當窮軍官？

(中時電子報)

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文章來源：洛杉基臉書

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