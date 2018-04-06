智利空軍F-16領航 美軍F-35首度前進南美洲

2018年04月06日 17:09 中時電子報 喻華德

據智利國際航太博覽會（Feria Internacional del Aire y del Espacio）臉書官方帳號3月31日公佈影片，美國空軍F-22猛禽式戰機和F-35閃電II式戰機在智利空軍的F-16戰隼式戰機的領航下飛抵智利共和國首都聖地牙哥（Santiago）。

據維基百科資訊，智利國際航太博覽會為兩年一度，是中南美洲最大的航太展，自1980年起開始舉辦，今年為第20屆，展期為4月3日至8日，美國空軍今年派出維吉尼亞州第一戰鬥機聯隊的F-22戰機和亞利桑納州第56聯隊的F-35戰機等多款機種參展，而F-35是首度前進中南美洲。

據主辦單位官網資訊，航太展期間，共有E-300L輕航機、F-16戰機、C-27J運輸機、F-5老虎III式戰機、空中巴士A350客機、A400M運輸機、C212運輸機、F-22戰機、KC-390空中加油機、PITTS S2 5等進行動態表演，各式參展機種合計達127架。

智利空軍的HALCONES特技小組，由5架德製Extra 300L特技表演單翼機組成，也進行特技表演。智利空軍的F-5和F-16也有進行單機性能展示。

地主國智利空軍，據《世界空軍2017》資訊，擁有F-16A/C有35架，F-16B/D有11架，10架為F-16C/D型。F-5E有9架，F-5F有2架。F-16A是採購皇家荷蘭空軍汰除的F-16A MLU(經中壽期性能提升)。直升機部分UH-1H有15架，Bell 412有15架，智利訂購了6架S-70i(UH-60M商規版)及6架KC-390空中加油機。智利的初級教練機為自製的ENAER T-35 Pillán及EMB 314。

(中時電子報)