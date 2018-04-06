民歌西餐廳半年虧損300萬 熄燈告別30組歌手齊聚

于台煙（右後）與南方二重唱（前右ㄧ）、曾淑勤等歌手參加音樂會演出。（劉玉霖提供）

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知名的廣播主持人 劉玉霖經營7年半的民歌西餐廳「街角二號」，昨傳因不敵台灣經濟景氣低迷，近2年虧損嚴重，將於8日收攤結束營業；劉玉霖在臉書不捨說：「整整七年半，歇業很煎熬，畢竟感情深，只能說遺憾。我心疼的不是近半年來個人多花了幾百萬買了人生經驗，而是大台北地區僅存最純粹的民歌駐唱餐廳終究還是湮滅了。更對不起這些用心的駐唱歌手，也對不起許多支持餐廳的客人。」

劉玉霖透露餐廳經營7年半來，雖前5年賺錢、月收入約150-200萬，但近兩年大環境不景氣，加上商圈版塊移動，經營大不如前，2016年下半年開始面臨虧損，「2017年暑假仍舊虧損，股東不願再投資、選擇退股，只好我一人獨資經營，從去年9月到今年3月，粗估虧損約300多萬」。

民歌餐廳容易製造浪漫，情侶檔相約點歌互訴心曲，街角二號更是求婚的聖地，至今已促成超過60對佳偶。此次宣告停業，兩年前在這裡求婚成功的王先生，因目前遠赴瓜地馬拉受訓無法陪同老婆再度前來，特地越洋請託餐廳幫忙點歌送給在場的王太太，並協助唸出所寫的話語，令人感動。

餐廳今起一連3天舉辦告別音樂會，共集結文夏、陳昇、蕭煌奇、艾怡良等老中青共30組歌手演出。其中許景淳將壓軸演唱〈天頂的月娘〉等歌，而與劉玉霖是多年好友的康康（康晉榮）也特地從大陸提早飛回台灣，力挺出席最後一晚音樂會，康康開玩笑說：「既然當年開幕都來了，當然閉幕也要在場，這樣才是有始有終啊。」此外，蕭煌奇將獻唱〈末班車〉，為最後一天音樂會劃下完美句點。

(中時)

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