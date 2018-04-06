古典合唱團同台熱狗！放話挑戰伍佰「搖滾曲風令人期待」

彩虹室內合唱團今辦音樂會。（上海彩虹室內合唱團提供）

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彩虹室內合唱團今辦音樂會。（上海彩虹室內合唱團提供）
彩虹室內合唱團今辦音樂會。（上海彩虹室內合唱團提供）
彩虹室內合唱團今辦音樂會。（上海彩虹室內合唱團提供）

來自上海的彩虹音樂室內合唱團，今來台舉辦「得意的一天」音樂會，他們曾於2017年在上海的簡單生活節，與熱狗MC HOTDOG合作〈春節自救指南〉和〈差不多先生〉 ，古典樂融合嘻哈的精彩演出，至今仍被歌迷津津樂道；他們今演出前受訪表示：「指揮金承志 原本就很喜歡熱狗，對流行歌曲都有涉獵，如果有機會，希望能跟伍佰合作， 因為他是很具代表性的台灣藝人，合唱團如果能嚐試搖滾的曲風，或是台語歌的合作，也是非常令人期待的 。」

指揮金承志此行已是第四次來台，「印象深刻的除了人、景物外，還有滷肉飯、牛肉麵、溫州大餛飩等等」；至於與合唱團的淵源， 金承志透露自己從小在合唱團常扮演「被趕出去的角色」：「20年前的合唱教育比較一板一眼，有時候要唱哪首歌，我可能就因為特別討厭那個演唱的模式，然後就被老師從高聲部調到低聲部、從低聲部調到鋼琴伴奏、然後從鋼琴伴奏被調到⋯⋯出去。」如今成功擔任合唱團指揮。

對於音樂會取名「得意的一天」，他說：「因為每一天可能都是平凡的一天，現在的人生活日復一日，像機械一樣的工作著，雖然走出音樂廳外，生活還是要繼續，但是，我希望的是這些音樂通過我們的安排，透過我們把音樂解構成不一樣的方塊，讓大家去體驗我們在音樂中想要傳達的不一樣的情緒，當走出這個地方，會因為你做了一些不一樣的事，像是聽了一場表演，而讓這一天變成一個不平凡的一天。 」

(中時)

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