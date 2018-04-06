派出所長性騷女記者？ 北市警：許多細節尚在釐清

2018年04月06日 17:32 中時 陳鴻偉

外傳北市1名黃姓派出所所長，日前與女記者餐敘，並在酒酣耳熱後，對女方做出強吻、襲胸等性騷擾舉動，消息傳出震驚警界。北市警方對此表示，目前女方沒有報案，也不願與相關調查人員說明此事，全案仍有許多細節尚未釐清，希望外界不要捕風捉影亂傳，以免對當事人造成二度傷害。

據了解，這件性騷擾疑雲上月開始在警界流傳，但相關當事人三緘其口、眾說紛紜，原本外界以為此事告一段落，但最近適逢警界人事異動，此事被有心人提起，更有媒體準備大肆報導，於是又有「陰謀論」的說法傳出，認為警界有人為了喬位置，進行人事鬥爭，拿此事大做文章。

目前外傳的版本，該名所長與多名警察與女記者餐敘，眾人先在某海產餐廳吃飯，後來又轉往KTV續攤，由於都有酒意，女記者事後認為在包廂時，所長對她有很不當接觸，乘著酒意對她強吻、襲胸，自覺委屈次日向分局長官告狀。

據了解，所長被詢問時，表示當時喝了不少，不太記得後來發生的細節，但分局方面認為滋事體大，雖然沒有切確實證，仍強制要求所長息事寧人，跟女記者進行和解，據了解，所長在上面強烈要求下，後來付出40萬的「和解金」，讓此事告一段落，這名所長後來也被火速調往其他的派出所。

針對各種傳言，北市警方強調本案尚未成案，「根本沒有被害人」，此事目前正在持續調查，若有事證一定依法究辦，但雙方是否和解以及相關內容，仍存有許多細節有待釐清，希望不要過度渲染和報導，以免對當事人造成傷害。

(中時)