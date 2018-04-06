昨撲壘撞傷左膝 高國輝今戰桃猿沒先發

2018年04月06日 17:21 中時電子報 蔡銘仁

富邦悍將二連勝中信兄弟後，今(6日)轉戰桃園和Lamigo桃猿交鋒，此役他們先發微調，由吳宗峻和高孝儀取代張正偉和高國輝，其中高國輝的部分，因昨4下被夾殺撲回本壘時，左膝撞到地面造成挫傷，何時能回歸正常出賽，總教練葉君璋表示，得觀察這幾天狀況而定。

32歲的高國輝去年受傷勢影響，整年只在一軍打25場，出賽數是他回中職後最少；高國輝此次休兵，是因昨對中信一役，4下在三壘間被夾殺，最後撲回本壘閃避彭政閔，造成左膝撞地挫傷。葉總表示，目前高國輝狀況還需觀察，球隊不敢冒險，盡量避免上場，何時能先發暫無法確定。

高國輝今年傷癒重新出發，截至昨天打8場，繳打擊率2成50、上壘率3成87、長打率3成33成績，全壘打則尚未開張，比起他過往表現，還有段落差。高國輝坦言，開季狀況確實沒有很好，三振比較多一些，但也沒有急躁，「練習沒問題，打不好就再練。」

高國輝手感還未回復，葉總認為，多少跟他去年出賽數少有關，「他去年幾乎缺席整年，我覺得這有一點久，這需要一些時間找回狀況，他目前就是狀況不穩定，對好的感覺還有些陌生。」至於張正偉也未先發，葉總解釋，是考量與猿隊先發道恩斯的對戰數據，所做出的決定。

(中時電子報)